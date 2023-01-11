В уряді Німеччини заявляють, що не знають про запити відправити Україні танки Leopard

Німеччина тісно координує зі своїми союзниками для військову підтримку України.

У німецькому уряді заявили, що їм нічого не відомо про будь-які запити від її союзників надіслати в Україну бойові танки Leopard.

Про це заявив у вівторок, 11 січня, речник уряду у Штеффен Гебестрайт, пише Sky News.

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У розмові з журналістами він додав, що Німеччина тісно координує зі США, Францією та Великобританією військову підтримку України.

Нагадаємо, Берлін не спішить постачати Україні танки Leopard. Днями н імецький канцлер Олаф Шольц не виключив передавання ЗСУ танків Leopard. Втім, Берлін не піде на такий крок самостійно, а лише із союзниками.

Тим часом керівниця оборонного комітету Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що Бундестаг буде далі тиснути на Шольца, аби Берлін надав Україні танки Leopard.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок після візиту до Харкова 10 січня заявила на необхідності й надал постачати Україні ППО та танки.

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