В уряді Німеччини заявляють, що не знають про запити відправити Україні танки Leopard

Німеччина тісно координує зі своїми союзниками для військову підтримку України.
У німецькому уряді заявили, що їм нічого не відомо про будь-які запити від її союзників надіслати в Україну бойові танки Leopard.
Про це заявив у вівторок, 11 січня, речник уряду у Штеффен Гебестрайт, пише Sky News.
У розмові з журналістами він додав, що Німеччина тісно координує зі США, Францією та Великобританією військову підтримку України.
Нагадаємо, Берлін не спішить постачати Україні танки Leopard. Днями німецький канцлер Олаф Шольц не виключив передавання ЗСУ танків Leopard. Втім, Берлін не піде на такий крок самостійно, а лише із союзниками.
Тим часом керівниця оборонного комітету Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що Бундестаг буде далі тиснути на Шольца, аби Берлін надав Україні танки Leopard.
Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок після візиту до Харкова 10 січня заявила на необхідності й надал постачати Україні ППО та танки.
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