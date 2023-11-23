В уряді розповіли, як Україна вирішуватиме питання з блокуванням кордону поляками: подробиці

Зараз українська сторона намагається говорити з воєводами.

Мінінфраструктури України обговорюватиме розблокування кордону, який з початку листопада перекрили польські перевізники, вже з новим урядом Польщі.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що зараз українська сторона намагається говорити з воєводами, а також допомагає гуманітарними вантажами нашим водіям, харчуванням та вирішує питанням з паливом.

“Вчора відправили офіційні запити до воєвод з Любліна і Підкарпатського воєводства, щоб вони забезпечили необхідні умови нашим водіям. Хоча б так. А говорити про розблокування, напевно, вже будемо з новим урядом”, — розповів Деркач.

Як відомо, після проведення парламентських виборів у Польщі президент Анджей Дуда доручив премʼєр-міністру Матеушу Моравецькому сформувати новий уряд.

Його мають сформувати опозиційні партії “Громадянська платформа”, “Третій шлях” і “Лівиця”.

Вони уже домовились про створення коаліції та обрання прем'єр-міністром Дональда Туска, але реальна зміна влади уряду відбудеться лише у середині грудня.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у трьох пунктах пропуску “Корчова — Краковець”, “Гребенне — Рава-Руська” та “Дорогуськ — Ягодин”. 15 листопада протестувальники вкотре відмовилися приймати пропозицію після переговорів.

Як страйк польських перевізників може вплинути на роботу багатьох компаній в Україні, читайте в матеріалі ТСН.ua.

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