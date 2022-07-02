В узбецькому Каракалпакстані спалахнули масштабні протести через спробу скасувати автономію (фото, відео)

Масштабні протести ось уже другу добу тривають в автономній республіці Каракалпакстан, що входить до складу Узбекистану. На вулиці вийшли тисячі жителів міста Нукуса.

Приводом для протестів стали поправки до Конституції Узбекистану, які унеможливлюють суверенний статус Каракалпакстану та його право на вихід зі складу країни. Зауважимо, що каракалпаки етнічно та за мовою є найближчими до Казахстану і казахів.

Узбецьке видання "Радіо Озодлік" заявило про десятки тисяч мітингувальників.

Протестувальники пройшли ходою, після чого зібралися на території центрального дехканського ринку.

У Мережі публікують фото учасників акції з прапорами Каракалпакстану в руках. Туди були стягнуті додаткові сили Нацгвардії Узбекистану, а в республіці під час мітингів спостерігалися перебої зі зв'язком та Інтернетом.

На опублікованих у Мереж відео чутно звуки вибухів і стрілянини. На кадрах також зображені, ймовірно, постраждалі під час розгону протестів.

Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв своїм указом запровадив на території Каракалпакстану надзвичайний стан до 2 серпня, повідомили у його пресслужбі.

"Указом президента з метою забезпечення безпеки громадян, захисту їх прав і свобод, відновлення законності та правопорядку на території Республіки Каракалпакстан запроваджено надзвичайний стан на період від 00 години 01 хвилини 3 липня 2022 року до 00 години 00 хвилин 2 серпня 2022 року", – йдеться у повідомленні.

One more video from #Karakalpakstan according to SVTV News pic.twitter.com/2dIrQABzf3 — Agnieszka Pikulicka (@Aga_Pik) July 2, 2022

Protests for autonomy in #Uzbekistan Republic of Karakalpakstan are getting bigger.



pic.twitter.com/kzwnAeFw7e — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) July 2, 2022

Нагадаємо, напередодні Азербайджан підписав з Узбекистаном угоду про військову співпрацю.

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