В Узбекистані вчителька побила учня за прохання вести урок російською: РФ уже влаштувала скандал

Натомість, в Узбекистані радять Москві не втручатися у їхні внутрішні справи.

У столиці Узбекистану Ташкенті, в одній із шкіл учителька декілька разів вдарила учня після того, як він вимагав проводити урок російською мовою.

Про це повідомляють узбецька служба "Радіо Свобода" і Nuz.uz.

Зазначається, що інцидент стався 23 вересня на уроці російської мови 6 класу.

У Мережі з'явився відеозапис, на якому вчителька грубо тягне учня з-за парти, а потім б'є по обличчю. Хлопчик намагається повернутись на своє місце, але вчителька продовжує тягнути його до дошки, бере за шию і б'є.

За інформацією Nuz, після інциденту класна керівниця вимагала від дитини публічно вибачитися перед учителькою, за те, що вона побила його.

Натомість батьки-росіяни уже поскаржилися, що замість вибачень від вчительки вони почули, що "Узбекистан – це країна для узбеків, а решта нехай їде". Тому вони уже поскаржилися до місцевої поліції.

А Росії тільки дай привід

Цей випадок не залишився непоміченим в РФ. Путінський режим не змарнував нагоди заявити про "переслідування російськомовних". Так, "прес-алкаше" російського МЗС Марія Захарова уже висловила свій протест.

Захарова заявила про нібито "багатовіковий позитивний вплив російської мови у взаємному спілкуванні та культурно-освітніх, наукових, соціально-економічних відносинах" з Узбекистаном. Вона додала, що це питання знаходиться в "полі найпильнішої уваги" і Узбекистан попросили "вжити заходів" щодо учетельки.

В Узбекистані обурені, що РФ навмисне розпалює конфлікт

Віце-спікер узбецького парламенту Алішер Кадиров відповів на слова Захарової, заявивши, що Росії слід займатися "своїми внутрішніми справами", а не внутрішніми справами Узбекистану.

"Права дитини порушуються в школі Республіки Узбекистан, щодо дитини громадянина Узбекистану, і заходи вживаються на підставі законів, прийнятих від імені народу Узбекистану. Замість того, щоб турбуватися про наші внутрішні справи, було б правильно, якби вони займалися власними проблемами, яких у них достатньо", – пояснив він.

Експерт у сфері освіти Узбекистану Коміл Джалілов назвав слова Марії Захарової "майстер-класом щодо створення політичної проблеми".

"Можливо, ми зможемо сказати тим на півночі, хто все ще вважає себе "старшим братом" або "старшою сестрою", що Узбекистан – суверенна держава і що ми можемо самі вирішити проблему дисципліни в школах Узбекистану?" – заявив він.

Раніше у РФ пропагандист Прилєпін запропонував захопити Узбекистан.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.