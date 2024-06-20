В якому стані перебуває ядерна зброя РФ: експерт вказав на важливий нюанс у разі війни з НАТО

Російські окупанти на третій рік повномасштабної війни в Україні продовжують загрожувати всьому світу ядерною зброєю. Військово-політичне керівництво РФ досі вірить, що хтось звертає на це увагу. Проте у самої Росії немає захисту від ядерного удару.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

За його словами, коли йдеться про ядерний потенціал РФ, то мовиться про певну тріаду, здатну застосовувати весь спектр засобів поразки з ядерними бойовими частинами. Це сухопутні засоби (мобільні та стаціонарні), авіаційні комплекси (Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160) та морська компонента (АПЛ).

“І тут починається найцікавіше. Якщо розглянути потенціал всіх цих компонентів, то виявиться, що він вкрай низький і навіть небезпечний для самої Росії. За 30 років існування такої країни, як Російська Федерація, більшість ядерних бойових частин та їх носіїв не проходили належного регулярного обслуговування та регламентних ремонтних робіт. Якщо говорити про стаціонарні шахтні пускові, в першу чергу для міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), то дві третини з них на території Росії давно не боєздатні, а пуски з третини, що залишилася, можуть загрожувати позаштатними ситуаціями. Тобто використання сухопутної компоненти для застосування тактичної та стратегічної ядерної зброї можливе, але за своїм станом та потенціалом це далеко не рівень часів СРСР”, - наголосив Олександр Коваленко.

Крім того, не краща ситуація і з авіацією, яка може нести на собі ядерні боєголовки. Парк стратегічних бомбардувальників-ракетоносців гранично зношений і кожен із типів літаків на 1/3 або 2/3 від загальної кількості не придатні до польотів.

“Найчисленніший робочий авіапарк залишається серед Ту-95МС, але мають серйозну проблему з виробленням ресурсу. Ми бачимо, як останні не місяці, а роки жоден Ту-95МС при обстрілах України не використовував своє максимальне ракетне навантаження – вісім ракет. Останнім часом взагалі відбуваються дуже дивні пуски по одній ракеті з одного борту. Крім того, в номенклатурі російських ракет авіаційного базування не з'явилося жодної ракети, яка б представляла складність для перехоплення західними комплексами ППО або авіації. Та й система стеження та спостереження за російськими аеродромами дозволяє країнам Заходу оцінювати всі загрози від російської авіації”, - зауважив військовий експерт.

Водночас підводний флот РФ практично в повному складі потребує ремонту, але проведення його в нинішніх умовах і у великих обсягах просто неможливо.

“Якщо говорити про всю ядерну тріаду, то, мабуть, саме російські атомні підводні човни становлять найбільшу небезпеку для країн Заходу в контексті ядерних ударів, але значно меншу, ніж це було за часів СРСР. Засоби виявлення та стеження за такими субмаринами зараз досягли зовсім іншого рівня, тоді як російські АПЛ недалеко від концепцій 1980-х років. Власне, якщо говорити про стан тих засобів, які Росія може застосувати для пусків ядерних ракет, то вони практично в кожній категорії бажають кращого, але… Але запустити ракети все ж таки можуть. Тому, так, мотлох, так, здебільшого не боєздатний, але за фактом – запускати ядерну зброю можуть. І в такому випадку, коли ми оцінюємо можливості противника в рамках кількості та якості ядерної зброї, слід завжди враховувати і супутні засоби, зокрема – ППО”, - підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, що російські окупанти почали бити крилатими ракетами по авіабазах в Україні.

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