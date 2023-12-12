В Японії екссолдатка виграла гучну справу про сексуальне насильство над нею – подробиці

В Японії суд 12 грудня визнав трьох колишніх солдатів винними в сексуальному насильстві над їхньою колегою-жінкою Ріною Гоной.

Про це пише Reuters.

Випадок з 24-річною колишньою учасницею Сил самооборони Ріною Гоной стався 2021 року під час її служби в армії.

Насильство сталося під час навчань у горах у наметі, коли, за її словами, троє колег-чоловіків затиснули її та імітували з нею статевий акт.

Дівчина одразу повідомила про інцидент своєму начальству, але не змогла отримати покази свідків, тому її скаргу відхилили. Хоча в той час у наметі перебували інші солдати, які бачили злочин.

На суді солдати заперечували, що їхні дії становили сексуальне насильство. Трьох чоловіків віком від 29 до 31 року засудили умовно до двох років кожного.

"Я вважаю, що для японського суспільства було добре, що суд виніс обвинувальний вердикт і прийняв претензії, які я висувала від самого початку. Вирок показує, що не можна робити речі заради розваги, такі дії є справжнім злочином", – сказала Гоной журналістам біля районного суду у Фукусімі.

Ріна Гоной, також розповіла, що після вступу на військову службу 2020 року постійно зазнавала переслідувань.

Після того, як 2022 року Ріна Гоной оприлюднила свої звинувачення, що є рідкісним кроком у консервативному японському суспільстві, Міністерство оборони Японії публічно перепросило.

Міністерство також оголосило, що п'ятьох чоловіків, пов'язаних з інцидентом, було звільнено, а ще чотирьох покарано, і почало широке дослідження переслідувань у військових і пов'язаних з військовими організаціях, яке згодом виявило понад 1400 скарг.

Журнал Time включив Ріну Гоной до свого списку 100 нових світових лідерів, а British Broadcasting Corp включила її до 100 найвпливовіших жінок світу.

Гоной також подала цивільну справу проти своїх кривдників і уряду, вимагаючи відшкодування збитків за напад і подальшу бездіяльність, попри її скарги.

"Ці випадки відбуваються в незручний час для Японії, яка намагається набрати більше жінок-солдаток і нарощувати свою армію, щоб стримувати Китай і Північну Корею", - пише видання.

Нагадаємо, ще одна країна виступила проти початку переговорів з Україною щодо вступу до ЄС.

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