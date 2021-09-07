В Японії літній чоловік накрав 730 предметів жіночої білизни: фото

У японця нарахували 730 викрадених елементів жіночої білизни.

В Японії 56-річного чоловіка заарештували за підозрою в серійних крадіжках нижньої білизни у дівчат. Правоохоронні органи нарахували у Тецуо Урати 730 викрадених трусиків, бюстгалтерів і майок.

Про це повідомляє місцевий телеканал Abema.

Зазначається, що чоловік роками крав жіночу білизну з пралень і так би й залишився непоміченим, якби не місцева 21-річна студентка. Дівчина написала заяву до поліції, повідомивши про зникнення нижньої білизни з пральні самообслуговування. У неї поцупили шість комплектів білизни.

Переглянувши камери відеоспостереження, копи побачили обличчя викрадача. Після цього поліція прийшла до квартири чоловіка з обшуком і виявила там 730 елементів жіночого одягу, переважно нижньої білизни. Його затримали, після чого він зізнався у крадіжках. Поліція почала додаткове розслідування інциденту.

"Такої кількості нижньої білизни ми не конфіскували вже багато років", - заявив представник департаменту поліції міста Беппу.

Як додає TJournal, подібні злочини в Японії не рідкість. У березні 2021 року року в префектурі Саго затримали 30-річного електрика Тахакіро Кубо. Один з місцевих жителів зняв, як він знімав речі з білизняної мотузки. В результаті у будинку у Кубо знайшли 424 предмета нижньої білизни і купальників дівчаток-підлітків.

Нагадаємо, столичні поліцейські затримали 43-річного серійного квартирного крадія. "Фатальною" помилкою злодія стало те, що краденою карткою він розрахувався в супермаркеті. Він ще й взув крадені кросівки, які впізнала власниця пограбованої квартири.

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