В Японії на АЕС "Фукусіма-1" стався витік 25 тонн радіоактивної води

При огляде будівлі реактора з'ясувалося, що близько 25 тонн води потрапило в підвал через каналізаційні системи.

На аварійній АЕС "Фукусіма-1" у Японії стався витік 25 тонн радіоактивної води з будівлі другого енергоблоку.

Про це повідомило видання Trend.

Вода не потрапила в довкілля, залишившись у підвалі. Витік було виявлено після аномального зниження рівня води в резервуарі для контролю рідини у басейні для охолодження відпрацьованого ядерного палива.

Подачу води було припинено, а для обстеження приміщень використано робот. Раніше у лютому на АЕС вже фіксували витік води через обладнання для очищення від радіонуклідів, але витоку в море не було виявлено.

Нагадаємо, АЕС "Фукусіма-1" у Японії, розташована в містечку Окума, була однією з перших японських атомних станцій з шістьма киплячими реакторами. 11 березня 2011 року станція постраждала від потужного землетрусу магнітудою 9,0 і цунамі, які пошкодили систему охолодження реакторів. Після автоматичної зупинки реакторів та відключення електропостачання, резервні дизель-генератори були затоплені цунамі, що призвело до розплавлення ядерного палива, вибухів і значного підвищення рівня радіації. Енергоблоки №5-6 уникнули вибухів завдяки вцілілим генераторам.

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