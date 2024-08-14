В Японії на АЕС "Фукусіма-1" стався витік 25 тонн радіоактивної води

При огляде будівлі реактора з'ясувалося, що близько 25 тонн води потрапило в підвал через каналізаційні системи.
На аварійній АЕС "Фукусіма-1" у Японії стався витік 25 тонн радіоактивної води з будівлі другого енергоблоку.
Про це повідомило видання Trend.
Вода не потрапила в довкілля, залишившись у підвалі. Витік було виявлено після аномального зниження рівня води в резервуарі для контролю рідини у басейні для охолодження відпрацьованого ядерного палива.
Подачу води було припинено, а для обстеження приміщень використано робот. Раніше у лютому на АЕС вже фіксували витік води через обладнання для очищення від радіонуклідів, але витоку в море не було виявлено.
Нагадаємо, АЕС "Фукусіма-1" у Японії, розташована в містечку Окума, була однією з перших японських атомних станцій з шістьма киплячими реакторами. 11 березня 2011 року станція постраждала від потужного землетрусу магнітудою 9,0 і цунамі, які пошкодили систему охолодження реакторів. Після автоматичної зупинки реакторів та відключення електропостачання, резервні дизель-генератори були затоплені цунамі, що призвело до розплавлення ядерного палива, вибухів і значного підвищення рівня радіації. Енергоблоки №5-6 уникнули вибухів завдяки вцілілим генераторам.
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