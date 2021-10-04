В Японії обрали нового прем'єра: уряд очолив колишній голова МЗС

Кісіда - сотий очільник уряду.

У Японії 4 жовтня парламент обрав нового прем'єр-міністра: уряд очолив Фуміо Кісіда - ексміністр МЗС.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

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Зазначається, що перед цим парламент визначився з єдиним кандидатом на цю посаду. Кісіда став сотим главою уряду. Він замінив на посаді Йосіхіде Сугу. Він перебував на посаді рік, а пішов у відставку, бо в країні незадоволені тим, як він впорався з COVID-19.

Тим часом новий прем'єр-міністр, а також його кабінет сьогодні приймуть присягу. Кісіда виступить з програмною промовою в парламенті 8 жовтня. За інформацією, він звільнить 18 з 20 міністрів уряду. Крім того, одне з його перших рішень на посаді буде розпуск нижньої палати парламенту, а також призначення виборів на 31 жовтня.

До слова, 64-річний Кісіда походить із родини політиків. Він відомий як помірний ліберал. Прем'єр заявив, що пріоритетом на посаді буде економіка. Зокрема, підвищення доходів більшості громадян країни.Він аткож пообіцяв, що витратити мільярди доларів, аби врятувати економіку Японії, що потерпіла від пандемії. Слід зазначити, що Кісіда вкарй критично ставився до економічної політики експрем'єр-міністра.

Як повідомлялося, у Тунісі вперше в історії уряд очолить жінка: президент країни запропонував сформувати його Найле Боуден. Вона стане десятим прем'єром від 2011 року - відколи під час революції президентське крісло покинув диктатор Зін аль-Абдин бен Алі, який правив країною понад 30 років.

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