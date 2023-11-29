В Японії розбився військовий літак США: як це сталося, подробиці

У середу, 29 листопада, військовий літак США з вісьмома людьми на борту впав у море на заході Японії.

Американський гвинтокрил V-22 Osprey розбився в Японії. Рибалки повідомили, що знайшли трьох людей, але їхній стан невідомий. Берегова охорона вже направила патрульні катери та літаки в район, де сталася аварія.

Про це інформує Reuters.

Зазначається, що аварія сталася біля аеродрому острова, де в середу вдень успішно приземлився інший Osprey. За інформацією ЗМІ, інцидент стався близько 06:00 за київським часом. Свідки кажуть, що під час падіння гвинтокрила у нього горів лівий двигун.

Reuters пише, що повітряне судно Osprey, яке може виконувати функції і гелікоптера, і стаціонарного літака, експлуатується морською піхотою США, військово-морськими силами США та Силами самооборони Японії.

Зазначається, що розгортання Osprey в Японії було суперечливим. Критики стверджують, що він схильний до нещасних випадків, однак американські військові і Японія кажуть, що він є цілком безпечним.

Нагадаємо, раніше у Середземному морі під час тренувальних польотів із дозаправленням у повітрі розбився військовий літак США. П'ятеро американських військовослужбовців загинули.

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