В Японії створили найменшу камеру в світі: як вона працює

В камері є дісплей, акумулятор та карта пам’яті.

В Японії створили найменшу камеру в світі. Вона важить всього 17 грамів і з легкістю може поміститися в кармані штанів.

Про це пише видання Gizmochina.

Як стало відомо, сама маленька в світі камера отримала назву MiniCa. Що цікаво, в 17-грамовому девайсі вдалося розмістити сенсор, акумулятор, слот для карти пам’яті microSD і навіть 0.96-дюймовий дисплей.

Сама ж камера здатна записувати відео в роздільній здатності в 1080 пікселів, а робити фотографії - 3760×2128. Працювати вона може без підзарядки до 60 хвилин.

Наразі камера у вільний продаж не надійшла. Вона доступна на крауфайденгівій платформі Green Funding. Коштувати вона буде орієнтовно 1700 гривень і незабаром з’явиться на AliExpress.

Нагадаємо, що Meta запустила новий продукт, який імітує Twitter.

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