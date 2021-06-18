В Японії ведмідь поранив 4 людей і заблокував роботу аеропорту: тварину застрелили

Влада Саппоро пообіцяла розслідувати, як саме ведмідь потрапив до міста.

Небезпечний лісовий гість - у Японії застрелили ведмедя, який поранив чотирьох людей.

Про це йдеться в ТСН.14.00

Інцидент стався на півночі країни, у місті Саппоро. Його вулицями клишоногий вештався уночі, а зранку напав на трьох людей.

Четвертий постраждалий - це солдат, який чергував біля входу до військового табору. Ведмідь пробігся його територією, і вибіг на аеродром, де через нього зупинили кілька літаків.

Вже після цього клишоногого наздогнали і застрелили мисливці. У якому стані постраждалі від його пазурів люди, наразі невідомо.

Влада Саппоро пообіцяла розслідувати, як саме ведмідь потрапив до міста.

Нагадаємо, що минулого місяця в Івано-Франківській області зафіксовано кілька нападів бурих ведмедів на свійських тварин. Через це лісники закликали місцевих жителів утриматись від походу в ліс.

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