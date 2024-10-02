В Японії вибухнула американська бомба часів Другої світової війни: відео

На кадрах, які показало японське телебачення, зафіксовано вирву діаметром близько 7 метрів і глибиною 1 метр.

У середу, 2 жовтня, в аеропорту Міядзакі на південному заході Японії вибухнула американська бомба часів Другої світової війни. Через інцидент довелося скасувати понад 80 рейсів, але ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на офіційних осіб міністерства сухопутних ресурсів і транспорту Японії.

На місці вибуху утворилася велика вирва, але, на щастя, поблизу не було літаків.

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Офіційні особи заявили, що розслідування підтвердило, що вибух був спричинений американською бомбою вагою 500 фунтів (понад 225 кг). Причину раптової детонації з’ясовують.

На відео, записаному сусідньою авіаційною школою, видно, як вибух викидає у повітря шматки асфальту, як фонтан. На кадрах, які показало японське телебачення, зафіксовано вирву діаметром близько 7 метрів і глибиною 1 метр.

Головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі заявив, що понад 80 рейсів скасовано, звичайну роботу аеропорту планують відновити вранці у четвер, 3 жовтня.

Аеропорт Міядзакі був побудований у 1943 році як колишній тренувальний полігон Імператорського флоту Японії, звідки пілоти-камікадзе вилітали на місії смертників.

Чиновники міністерства оборони повідомили, що в цьому районі було виявлено кілька бомб, що не розірвалися, скинутих американськими військовими під час Другої світової війни.