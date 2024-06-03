В Японії винищувачі F-35A здійснили аварійну посадку у цивільному аеропорту – яка причина

В Японії 3 червня два винищувачі-невидимки F-35A здійснили екстрену посадку в цивільному аеропорту на півночі країни.

Про це пише AP.

Наразі відомо, що ніхто не постраждав в результаті екстреної посадки винищувачів. Винищувачі F-35A здійснювали тренувальний політ з авіабази Місава та вдало приземлилися в сусідьому аеропорту Аоморі після того, як в одного з них виникла механічна проблема. Пілот винищувача запопросив екстрену посадку.

Військово-повітряні сили самооборони Японії відмовилися надати деталі, зокрема про причини посадки.

В аеропорту заявили, що його злітно-посадкова смуга була закрита приблизно на 20 хвилин через аварійну посадку, перш ніж повернутися до звичного режиму роботи.

Як пише AP, у квітні два вертольоти ВМС Японії SH-60K Seahawk розбилися в Тихому океані після зіткнення під час нічних тренувань з боротьби з підводними човнами. В результаті трагедії один член екіпажу загинув, а семеро зникли безвісти.

Нагадаємо, у Португалії на авіашоу зіткнулися літаки – один з пілотів загинув (відео).

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