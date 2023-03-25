В Японії з'явився "двійник" Зеленського: що відомо (відео)

Студенту знадобилося три місяці, щоб відростити таку ж бороду, як у лідера України.

Студент Кіотському університету настільки вражений мужністю українського президента Володимира Зеленського, що захотів на один день стати подібним на нього. Тим самим ще раз висловити підтримку народу України.

Про це написав та опублікував фото студента доктор філософії Спеціальний викладач Кандського університету міжнародних досліджень.

Він повідомив, що на цьогорічній церемонії вручення дипломів японського університету один випускник одягнувся, як президент України. Йому знадобилося три місяці, щоб відростити таку ж бороду, як у лідера України.

Хлопець пояснив своє рішення. "Я одягнувся, як Зеленський, через репутацію президента - наймужнішої людини у світі", - сказав він, д одавши, що це був не просто комедійний косплей.

Як видно на відео, випускник у костюмі Зеленського тримав плакат, який висловив підтримку українському народу.

Нагадаємо, 21 березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув до Києва, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Також японський міністр відвідав Бучу, що під Києвом, аби побачити на власні очі звірства росіян під час окупації.

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