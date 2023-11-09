В Японії з'явився новий острів після виверження підводного вулкана – фото

В Японії утворився новий острів через нещодавнє підводне виверження вулкана. Він розташований біля узбережжя Іводзими, приблизно за 1200 кілометрів на південь від Токіо.

Про це пише Japan Times.

Новий острів, що входить до складу островів Огасавара, складається переважно з гірських порід, що утворилися на північ від місця виверження. За даними Інституту дослідження землетрусів Токійського університету, він може збільшитись, якщо вулканічна активність продовжиться.

В Японії з'явився новий острів / Фото: SETSUYA NAKADA

Сецуя Накада, почесний професор вулканології Токійського університету, сказав, що магма протягом деякого часу вивергалася під водою - відома як фреатомагматичне виверження - в районі Іводзими, водночас магма тверділа у вигляді каменю під поверхнею.

В Японії з'явився новий острів / Фото: SETSUYA NAKADA

Але після виверження 30 жовтня затверділа магма, що накопичилася, почала прориватися на поверхню, спричиняючи утворення нового острова, сказав Накада, який пролітав над цим місцем.

Острів, що складається з куп пемзи, легко руйнується. Однак поки триває вулканічна активність, ймовірність того, що острів збережеться, висока, оскільки потоки лави допоможуть захистити його, сказав Накада.

В Японії з'явився новий острів / Фото: SETSUYA NAKADA

"Області, де немає лави, можна зішкребти. Тому, якщо все більше лави вийде назовні і покриє цю територію, я думаю, що ця частина залишиться назавжди", — сказав Накада, додавши, що залишається незрозумілим, чи продовжиться виверження.

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