В Ярославській області силовики перекрили виходи заводу, аби силою роздати повістки

В російському Рибінську, що в Ярославській області, силовики перекрили виходи заводу "Газові турбіни". Таким чином вони вирішили мобілізувати їх.

Про це повідомляє Telegram-канал ЧТД.

Зазначається, що близько 20 поліцейських оточили прохідну, аби виловити чоловіків-призовників та силою роздати їм повістки. Особи робітників звіряли зі списками, а потім відправляли до автобуса, що стояв поруч. Там на них одразу оформляли повістки з вимогою з'явитися до військкомату. Відпускали чоловіків після того, як вони отримають повістки під розписку.

"В автобусі була пачка повісток. Відпускали лише за умови, що підписав повістку. Варіанту, що на кшталт не підписав, не отримав, не було. Один чоловік намагався сказати, що не підписуватиме, його відправили до кінця автобуса, краєм вуха чув, що з ним буде вирішено питання інакше", - розповів 76.RU один з робітників.

Фото: yarnews.

У мерії міста дії представників військкоматів виправдовують. Мовляв, підприємство ухилялося від отримання повісток. Ба більше - завод не виконує держоборонзамовлення у такому обсязі, який дозволив би оформити велику кількість відстрочень. "Тому так вручаються повістки. На сьогоднішній день законно видані відстрочення на цьому підприємстві відсутні", - каже мер Дмитро Рудаков.

Особливості мобілізація в РФ

Часткова мобілізація в РФ, під час якої повістки почали вручати всім без розбіру, викликала хвилю обурення та втечі чоловіків за кордон. У російській Держдумі з такими ухилянтами вирішили боротися - хочуть позбавити їх права працювати у державник структурах.

Аби чоловіки більш охоче йшли до армії, їм вирішили роздавати матеріальну допомогу. Вона у регіонах агресорки Росії суттєво відрізняється. Наприклад, у Санкт-Петербурз роздають гроші - одноразова виплата складає 100 тисяч рублів. Тим часом у Бурятії сім'ям мобілізованих роздаватимуть дрова, в Республіці Тува - вугілля, картоплю, капусту та одну голову барана.

У Магадані повістку отримав 46-річний Сергій Боріко. Чоловік через хворобу майже не може ходити. Втім, військкомат це не переконало, а тому після місяця навчань його відправили до Донецька.

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