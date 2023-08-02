В'язня, який втік за чотири місяці до звільнення, засудили ще до 40 років тюрми - фото

Чоловік, якому залишалося чотири місяці до звільнення з в'язниці, отримав ще 40 років до свого покарання після спроби втекти.

Про це повідомляє Sky News.

Шунекдрик Гаффман втік із виправної установи Центральної Міссісіпі 25 серпня минулого року. Тоді він увірвався до сусіднього будинку та тримав людей під прицілом. В одного з них він украв машину, але коли розбив її, йому довелося бігти пішки.

Гаффмана було знайдено у сміттєвому баку в лікарні штату Міссісіпі у Вітфілді, приблизно за три км від тюрми, і через декілька годин знову було ув'язнено.

Шунекдрик Гаффман / Фото: Facebook/Mississippi Department of Corrections

У той час він відбував семирічний термін за напад за обтяжливих обставин, а його звільнення очікувалося приблизно через чотири місяці у грудні.

Необачна втеча з в'язниці означає, що йому може бути за 60, перш ніж він зможе вийти на волю.

У понеділок суддя засудив його до 40 років ув'язнення після того, як він визнав звинувачення у викраденні людей, заявив окружний прокурор округу Ренкін Бубба Брамлетт.

Начальник виправної установи Берл Кейн повідомив місцевому телебаченню, що заходи безпеки будуть посилені, щоб запобігти втечам у майбутньому.

Нагадаємо, жінку, яка зірвала джекпот і подала на розлучення, змусили віддати 1,3 млн доларів ексчоловіку. Вона зізналася, що приховала виграш, але сказала, що це сталося через її незнання закону.

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