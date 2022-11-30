В Єгипті розкопали стародавні мумії із золотими язиками: фото

Вчені лише будують здогадки, навіщо мерцям вкладали до рота шматки золота у формі язиків.

Археологи розкопали в Єгипті кілька стародавніх мумій із золотими язиками. Знахідку виявили у некрополі Кувейсна, що розташований в центральній частині дельти Нілу.

Як повідомляє ScienceAlert, вважається, що там жили поселення в періоди Птолемеїв і Риму, що тривали приблизно від 300 року до нашої ери і до 640 року нашої ери.

Мумії із золотим язиком знайшли в нещодавно виявленій частині археологічного комплексу, де були поховані багато інших тіл в три різні періоди часу Стародавнього Єгипту.

Деякі з розкопаних скелетів мають кістки, покриті золотом, а інші просто поховані біля виробів із золота у формі скарабеїв і квітів лотоса.

Навіщо мерцям вкладали до рота золоті шматки у формі язика – наразі загадка. Розгадка криється у похоронних обрядах та релігії Єгипту.

фото / The Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

2500 років тому єгиптяни вважали, що суворе дотримання тиші забезпечить померлому прихильність Осіріса – в давньоєгипетській міфології бога відродження. Сяючий язик з дорогоцінного металу повинен був дозволити покійному спілкуватися з божеством без шуму. Але якщо це так, незрозуміло, чому тільки деякі мумії поховані із золотими язиками.

За іншою версією, язик із золота мав символізувати прагнення знайти світло в потойбічній темряві. У стародавньому Єгипті золото було популярним матеріалом для виготовлення прикрас для похоронних обрядів. Елемент, що мерехтить, вважався плоттю богів, зокрема шкірою бога сонця Ра, і асоціювався з концепцією вічності. Ра був вождем усіх давньоєгипетських богів, творцем усього, і він був тісно пов'язаний з Осірісом.

Наразі вчені лише будують здогади, навіщо муміям потрібні були такі язики.

фото / The Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Водночас в Міністерстві туризму та античності кажуть, що мумії - у поганому стані, і їхні секрети розпадаються разом з ними.

Нагадаємо, в Ізраїлі на пляжі випадково виявили поховання часів єгипетського фараона Рамзеса ІІ. У поховальній камері ізраїльські археологи побачили похоронні жертви та речі, які мали супроводжувати померлого в загробний світ, що пролежали неторкнутими понад 3 тисячі років.

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