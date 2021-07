В Єгипті управління Суецького каналу домовилося з власником судна, яке заблокувало транспортну артерію

Associated Press

Контейнеровоз знаходиться в проміжному каналі весь час, поки йшов розгляд справи.

Управління Суецького каналу досягло угоди про врегулювання фінансової суперечки з японською компанією Shoei Kisen Kaisha Ltd., яка володіє контейнеровозом Ever Given, який заблокував транспортну водну артерію в кінці березня 2021.

Про це інформує Associated Press.

Поки подробиці та сума угоди не озвучувалися, але стало відомо, що її укладуть 7 липня і в цей же день звільнять судно. Контейнеровоз знаходиться в проміжному каналі весь час, поки йшов розгляд. Більша частина екіпажу судна також залишилася в Єгипті.

Управління Суецького каналу і Shoei Kisen Kaisha Ltd. домовлялися про розмір компенсації за зрив судноплавства по каналу і операцію по буксируванню контейнеровоза. Адміністрація каналу спочатку вимагала 916,5 млн доларів, та пізніше знизила суму до 550 млн доларів.

Нагадаємо, що 23 березня величезний контейнеровоз Ever Given сів на мілину в Суецькому каналі, який з'єднує Середземне і Червоне моря, перекривши рух. Через це з обох сторін Суецького каналу утворилися затори з інших судів.

Світова торгівля зазнала збитки у розмірі 400 млн доларів за кожну годину блокування. Через канал проходить близько 12% всього світового постачання.

Рух Суецьким каналом почало відновлюватися 29 березня.

Потім Єгипет заарештував судно, яке блокувало Суецький канал.

