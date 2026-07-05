В Єгипті з’явився Октагон: як влаштований найбільший військовий штаб у світі

Октагон у Єгипті / © скриншот з відео

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У новій адміністративній столиці Єгипту, що будується приблизно за 45 кілометрів на схід від Каїра, офіційно відкрили найбільший у світі військовий командний центр, який отримав назву Октагон завдяки своїй восьмикутній архітектурній концепції.

Про це повідомляє Ahram Online.

Новий штаб стратегічного командування Збройних сил Єгипту став ключовим елементом системи військового управління країни. Комплекс виконує функції єдиного центру командування, управління, зв’язку та координації між армією, урядовими міністерствами і державними установами.

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Октагон складається з восьми взаємопов’язаних головних будівель, що символізують різні види та стратегічні підрозділи єгипетських Збройних сил. У центрі комплексу розташована головна командна будівля, яка забезпечує безперервний обмін інформацією та координацію військового керівництва.

Комплекс займає площу близько 92 квадратних кілометрів, поділену на 13 стратегічних і логістичних зон. Він оснащений підземними центрами обробки даних, хмарною цифровою інфраструктурою, сучасними засобами супутникової розвідки, системами штучного інтелекту для аналізу великих масивів даних, а також передовими засобами кіберзахисту.

За даними видання, об’єкт спроєктовано з використанням захисних інженерних рішень, здатних витримувати вибухи та повітряні атаки. Комплекс також має автономні системи енергозабезпечення, водопостачання й охолодження, що дозволяють підтримувати його роботу навіть за надзвичайних обставин.

Архітектура Октагона натхненна давньоєгипетською символікою та восьмикутною геометрією, яка уособлює баланс, порядок і точність. За задумом розробників, штаб має забезпечити швидке ухвалення стратегічних рішень, централізоване управління кризовими ситуаціями та зміцнення оборонних можливостей Єгипту.

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