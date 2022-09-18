В Єревані сотні людей вимагають виходу з ОДКБ і розмахують прапорами України та США (фото і відео)

У Вірменії в столиці Єревані 18 вересня місцеві знову виходять на протести після чергового загострення на кордоні з Азербайджаном.
У Єревані вимагають, щоб Вірменія вийшла з організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
Про це пишуть місцеві ЗМІ, а також повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.
"На площі Франції в Єревані зібрався мітинг з вимогами до керівництва Вірменії вийти з організації Договору про колективну безпеку. З врахуванням бойових дій між Таджикистаном та Киргизією демонтаж ОДКБ стає реальністю. Вплив Росії, враховуючи демарш Казахстану, тане на очах. На Кавказі головним гравцем стає Туреччина", - пише Цаплієнко.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, мітинг відбувається на тлі рішення ОДКБ не направляти війська до Вірменії, в якої загострився військовий конфлікт з Азербайджаном.
Громадяни Вірменії звинувачують російську владу у ненадійності як союзника, а тому не бачать сенсу з перебування країни в організації. За попередніми оцінками, в акції беруть участь кілька сотень людей.
Як свідчать опубліковані у Мережі фото і відео, мітингувальники розмахують американськими та українськими прапорами, а також тримають у руках плакати "ОДКБ ПНХ", "Зупиніть російсько-азербайджанську агресію" тощо.
Major protests in the centre of Yerevan today amid US Speaker Nancy Pelosi’s historic visit to Armenia.— Gabriel Gavin (@GabrielCSGavin) September 18, 2022
Demonstrators waving American flags and calling on Western nations for support. pic.twitter.com/xy0bOA7odP
being waved side-by-side in #Yerevan.— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) September 18, 2022
Love to see it! pic.twitter.com/lEFRnS9S72
In Yerevan, promptly for the arrival of Nancy Pelosi, a rally was organized for Armenia's withdrawal from the CSTO. According to the rally participants, Russia and the CSTO left Armenia face to face with Turkey and Azerbaijan during the 44-day war. pic.twitter.com/CoxYvYWQy0— Sprinter's shadow (@Sprintershadoo) September 18, 2022
Нагадаємо, спікер парламенту Вірменії на тлі конфлікту з Азербайджаном упіймав Путіна на брехні.
Раніше Блінкен заявив, що РФ хоче "розворушити" конфлікт між Вірменією та Азербайджаном, щоб відволікти увагу від України.
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