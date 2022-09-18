В Єревані сотні людей вимагають виходу з ОДКБ і розмахують прапорами України та США (фото і відео)

У Вірменії в столиці Єревані 18 вересня місцеві знову виходять на протести після чергового загострення на кордоні з Азербайджаном.

У Єревані вимагають, щоб Вірменія вийшла з організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це пишуть місцеві ЗМІ, а також повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

"На площі Франції в Єревані зібрався мітинг з вимогами до керівництва Вірменії вийти з організації Договору про колективну безпеку. З врахуванням бойових дій між Таджикистаном та Киргизією демонтаж ОДКБ стає реальністю. Вплив Росії, враховуючи демарш Казахстану, тане на очах. На Кавказі головним гравцем стає Туреччина", - пише Цаплієнко.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, мітинг відбувається на тлі рішення ОДКБ не направляти війська до Вірменії, в якої загострився військовий конфлікт з Азербайджаном.

Громадяни Вірменії звинувачують російську владу у ненадійності як союзника, а тому не бачать сенсу з перебування країни в організації. За попередніми оцінками, в акції беруть участь кілька сотень людей.

Як свідчать опубліковані у Мережі фото і відео, мітингувальники розмахують американськими та українськими прапорами, а також тримають у руках плакати "ОДКБ ПНХ", "Зупиніть російсько-азербайджанську агресію" тощо.

Major protests in the centre of Yerevan today amid US Speaker Nancy Pelosi’s historic visit to Armenia.



Demonstrators waving American flags and calling on Western nations for support. pic.twitter.com/xy0bOA7odP — Gabriel Gavin (@GabrielCSGavin) September 18, 2022

being waved side-by-side in #Yerevan.



Love to see it! pic.twitter.com/lEFRnS9S72 — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) September 18, 2022

In Yerevan, promptly for the arrival of Nancy Pelosi, a rally was organized for Armenia's withdrawal from the CSTO. According to the rally participants, Russia and the CSTO left Armenia face to face with Turkey and Azerbaijan during the 44-day war. pic.twitter.com/CoxYvYWQy0 — Sprinter's shadow (@Sprintershadoo) September 18, 2022

Нагадаємо, спікер парламенту Вірменії на тлі конфлікту з Азербайджаном упіймав Путіна на брехні.

Раніше Блінкен заявив, що РФ хоче "розворушити" конфлікт між Вірменією та Азербайджаном, щоб відволікти увагу від України.

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