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В Єревані сотні людей вимагають виходу з ОДКБ і розмахують прапорами України та США (фото і відео)

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© Фото з відкритих джерел
© Фото з відкритих джерел
© Фото з відкритих джерел

У Вірменії в столиці Єревані 18 вересня місцеві знову виходять на протести після чергового загострення на кордоні з Азербайджаном.

У Єревані вимагають, щоб Вірменія вийшла з організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це пишуть місцеві ЗМІ, а також повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

"На площі Франції в Єревані зібрався мітинг з вимогами до керівництва Вірменії вийти з організації Договору про колективну безпеку. З врахуванням бойових дій між Таджикистаном та Киргизією демонтаж ОДКБ стає реальністю. Вплив Росії, враховуючи демарш Казахстану, тане на очах. На Кавказі головним гравцем стає Туреччина", - пише Цаплієнко.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, мітинг відбувається на тлі рішення ОДКБ не направляти війська до Вірменії, в якої загострився військовий конфлікт з Азербайджаном.

Громадяни Вірменії звинувачують російську владу у ненадійності як союзника, а тому не бачать сенсу з перебування країни в організації. За попередніми оцінками, в акції беруть участь кілька сотень людей.

Як свідчать опубліковані у Мережі фото і відео, мітингувальники розмахують американськими та українськими прапорами, а також тримають у руках плакати "ОДКБ ПНХ", "Зупиніть російсько-азербайджанську агресію" тощо.

Нагадаємо, спікер парламенту Вірменії на тлі конфлікту з Азербайджаном упіймав Путіна на брехні.

Раніше Блінкен заявив, що РФ хоче "розворушити" конфлікт між Вірменією та Азербайджаном, щоб відволікти увагу від України.

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