В Єрусалимі невідомі відкрили стрілянину на зупинці: є загибла та поранені

За даними ЗМІ, терористи зі Східного Єрусалиму.

На в'їзді до Єрусалиму у четвер, 30 листопада, невідомі відкрили стрілянину на зупинці. Станом на зараз відомо про одну жервту, 24-річну дівчину, та ще 8 осіб отримали поранення.

Про це повідомляють служба швидкої допомоги Magen David Adom (MDA) та поліція, передає Times of Israel.

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За даними поліції, двоє чоловіків вийшли з автомобіля близько 7:40 ранку і відкрила вогонь на автобусній зупинці, убивши одного і поранивши вісьмох.

Правоохоронці запевняють, що терористи "нейтралізовані" силами безпеки та озброєним цивільним. П оліцейські продовжують оглядати територію.

Особи нападників не називаються, але деякі ізраїльські ЗМІ повідомляють, що вони - зі Східного Єрусалиму.

Генеральний директор MDA Елі Бін повідомив , що в результаті нападу постраждало 8 осіб: п'ятеро людей отримали серйозні поранення , ще троє людей - у стані середньої та легкої тяжкості. П'ятьох серйозно поранених пацієнтів доставили до лікарні Шааре Зедек, а ще трьох - до Хадасса Ейн Керем.

Нагадаємо, у Дубліні спалахнули антимусульманські заворушення після теракту.

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