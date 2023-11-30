Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Єрусалимі невідомі відкрили стрілянину на зупинці: є загибла та поранені

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
75
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Єрусалимі невідомі відкрили стрілянину на зупинці: є загибла та поранені

Теракт в Єрусалимі / Фото: Associated Press

За даними ЗМІ, терористи зі Східного Єрусалиму.

На в'їзді до Єрусалиму у четвер, 30 листопада, невідомі відкрили стрілянину на зупинці. Станом на зараз відомо про одну жервту, 24-річну дівчину, та ще 8 осіб отримали поранення.

Про це повідомляють служба швидкої допомоги Magen David Adom (MDA) та поліція, передає Times of Israel.

За даними поліції, двоє чоловіків вийшли з автомобіля близько 7:40 ранку і відкрила вогонь на автобусній зупинці, убивши одного і поранивши вісьмох.

Правоохоронці запевняють, що терористи "нейтралізовані" силами безпеки та озброєним цивільним. Поліцейські продовжують оглядати територію. 

Особи нападників не називаються, але деякі ізраїльські ЗМІ повідомляють, що вони - зі Східного Єрусалиму.

Генеральний директор MDA Елі Бін повідомив , що в результаті нападу постраждало 8 осіб: п'ятеро людей отримали серйозні поранення, ще троє людей - у стані середньої та легкої тяжкості. П'ятьох серйозно поранених пацієнтів доставили до лікарні Шааре Зедек, а ще трьох - до Хадасса Ейн Керем.

Нагадаємо, у Дубліні спалахнули антимусульманські заворушення після теракту.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
75
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація