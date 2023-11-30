В Єрусалимі невідомі відкрили стрілянину на зупинці: є загибла та поранені

За даними ЗМІ, терористи зі Східного Єрусалиму.
На в'їзді до Єрусалиму у четвер, 30 листопада, невідомі відкрили стрілянину на зупинці. Станом на зараз відомо про одну жервту, 24-річну дівчину, та ще 8 осіб отримали поранення.
Про це повідомляють служба швидкої допомоги Magen David Adom (MDA) та поліція, передає Times of Israel.
За даними поліції, двоє чоловіків вийшли з автомобіля близько 7:40 ранку і відкрила вогонь на автобусній зупинці, убивши одного і поранивши вісьмох.
Правоохоронці запевняють, що терористи "нейтралізовані" силами безпеки та озброєним цивільним. Поліцейські продовжують оглядати територію.
Особи нападників не називаються, але деякі ізраїльські ЗМІ повідомляють, що вони - зі Східного Єрусалиму.
Генеральний директор MDA Елі Бін повідомив , що в результаті нападу постраждало 8 осіб: п'ятеро людей отримали серйозні поранення, ще троє людей - у стані середньої та легкої тяжкості. П'ятьох серйозно поранених пацієнтів доставили до лікарні Шааре Зедек, а ще трьох - до Хадасса Ейн Керем.
Нагадаємо, у Дубліні спалахнули антимусульманські заворушення після теракту.
Читайте також: