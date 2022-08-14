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В Єрусалимі невідомий розстріляв автобус із паломниками: є поранені

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В Єрусалимі невідомий розстріляв автобус із паломниками: є поранені

Фото: Associated Press

У районі Старого міста Єрусалиму невідомий двічі відкривав вогонь по людях: по автобусу на дорозі біля Стіни плачу, а також на сусідній автостоянці біля гробниці царя Давида.

Правоохоронні органи як основну версію події розглядають теракт.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Поранено чоловіків та одну вагітну жінку. Серед постраждалих – четверо хасидів-прочан зі США.

Злочинець втік із місця події. В'їзд та виїзд у Старе місто та територія біля Стіни плачу перекрито, район прочісують гелікоптери.

Обстріл автобуса стався на тлі загострення конфлікту Ізраїлю та Палестини, за тиждень після початку операції "Світанок" та загроз палестинського терористичного руху "Ісламський джихад" напасти на Ізраїль.

Раніше стало відомо, що у Чорногорії невідомий на вулиці відкрив стрілянину по людях. В результаті чого є загиблі та поранені.

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Дата публікації
Перегляди
82
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