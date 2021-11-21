В Єрусалимі після стрілянини підвищать рівень готовності для запобігання терактам: що відомо

Поліція застрелила нападника, який відкрив вогонь вранці 21 листопада в Старому місті Єрусалима.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет доручив підвищити рівень готовності для запобігання терактам в районі Єрусалиму після стрілянини вранці неділі, 21 листопада, внаслідок якої одного одну людину було вбито.
Про це повідомляє пресслужба голови уряду Ізраїлю.
Відповідне рішення було ухвалено за результатами наради з силовиками країни.
"Міністр внутрішньої безпеки та Генеральний інспектор поліції проінформували очільника уряду про деталі терористичного акту, що стався сьогодні вранці в Єрусалимі. Прем'єр-міністр доручив підвищити рівень готовності в районі Єрусалиму, щоб запобігти новим терактам", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, поліція країни в неділю повідомила, що невідомий відкрив стрілянину в Старому місті Єрусалима. У результаті одного ізраїльтянина було вбито, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Поліція відкрила вогонь у відповідь за нападником і нейтралізувала його.
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