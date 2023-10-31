В Єрусалимі поліцейський застрелив палестинського юнака: що відомо про напад і ким був убитий (відео)

Це було ще одне вбивство серед багатьох у спіралеподібному списку загиблих, що відображає лють і відплату, які втягують ізраїльтян і палестинців у цей цикл насильства.

Адам Насер Абу Альваха був убитий в Єрусалимі вранці в понеділок, 30 жовтня, за даними ізраїльської поліції, за те, що поранив поліцейського. Репортер The Independent відвідав його сім’ю, у будинку якої після стрілянини провели обшук. Його мати наполягає на тому, що він не належав до жодної бойової групи та не виявляв особливого інтересу до політики.

Про історію хлопця пише видання The Independent.

Як усе відбувалося

Сонячного і, здавалося б, спокійного ранку у східному Єрусалимі юнак проходив повз пункт безпеки, коли щось сталося. Ізраїльська влада стверджує, що він вихопив ніж, ударив ним одного з поліцейських і почав тікати. Далеко він не втік: за сотню метрів його збили три постріли з напівавтоматичної гвинтівки.

Юнак, якому було 17 років, впав біля входу до собору Святого Георгія на Наблус Роуд — історичній вулиці, яка розташована поряд зі святинями трьох релігій. Репортер проходив повз кілька хвилин тому і повернувся на звук пострілів, щоб побачити тіло, що лежало обличчям донизу на асфальті.

The moment when a Palestinian young man was shot dead by lsraeli occupation forces in Jerusalem.@potus@EmmanuelMacron @antonioguterres pic.twitter.com/tSW63oVYaR — Fouad Cmoi (@Fouad_F0X) October 30, 2023

Незабаром територія кишіла солдатами і поліцією, криками, наведенням зброї. Минуло трохи більше трьох тижнів після рейду бойовиків ХАМАСу, які перетнули кордон з Газою, щоб убити 1400 осіб і взяти близько 230 заручників, ситуація залишається напруженою і нестабільною.

За повідомленням ізраїльської влади, поліцейський, на якого було скоєно напад, отримав серйозні поранення. Прибула карета швидкої допомоги, щоб доправити його до лікарні. Тіло загиблого поклали у сріблястий термочохол, витягли на середину дороги, запакували в мішок і відвезли, закинувши до кузова бронетранспортера.

Насильство триває

Через деякий час поліція вилучила записи з камер спостереження, а співробітники служби безпеки з ревом роз'їхалися на своїх автомобілях. Швейцар церкви Святого Георгія замкнув ворота на подвійний замок, так само, як він зробив після того, як архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі поїхав після проповіді попередньої неділі під час свого візиту до країни.

Архієпископ закликав до припинення нескінченного насильства, до необхідності замінити гіркоту і гнів діалогом і примиренням.

Калюжа темної крові з-за воріт стікала вулицею — все, що залишилося від того, що щойно сталося. Кілька людей, які проходили повз, зупинилися, щоб подивитися, перш ніж переступити через неї, аби продовжити свій шлях.

Трохи згодом над головою пролунала серія гучних ударів грому — оборонна система “Залізний купол” перехоплювала ракети ХАМАСу, нагадуючи про війну, яка триває і в якій у Газі загинуло вже понад 8000 людей.

Ким був убитий юнак

Але хто ж був тим юнаком, який нібито вчинив напад, знаючи майже напевно, що поплатиться за це життям?

Адам Насер Абу Альваха народився в Єрусалимі 15 лютого 2006 року. У нього був йорданський паспорт. Він працював у компанії зі встановлення вікон, якою керував його старший брат Ахмед. Він насолоджувався життям, гуляв з друзями, не належав до жодного бойового угруповання і не виявляв особливого інтересу до політики, наполягають його рідні.

Через 20 хвилин після нападу ізраїльська поліція і солдати прибули до будинку сім'ї Альваха на Оливній горі. Вони заарештували батька загиблого юнака, Насера, і його сестер Фатіму та Асіль, яким було близько двадцяти років.

Фото з місця події / Associated Press

Під час обшуку силовики розгромили будинок на вулиці П'ятидесятницькій, поруч з церквою П'ятидесятниці, звідки відкривається вид на долину Кідрон у бік Храмової гори, і розгромили все всередині. Сім'я стверджує, що гроші й цінності були вкрадені. Неможливо з'ясувати, чи це правда.

Мати Адама Насера, Мар'ям, була в сльозах. “Вони вибили двері, і подивіться, що вони зробили з нашим будинком, — каже вона, показуючи на пошкодження. — Вони застрелили мого сина, вони забрали моїх доньок, вони забрали мого чоловіка, йому погано, він не може ходити, що з ним буде?”.

Насеру Альвасі важко ходити через хворобу, від якої він страждає від народження. За словами родини, ізраїльські солдати сказали Мар'ям, що її син поранений, але ще живий.

“Ізраїльтяни знають, що тут буде вибух, коли стане відомо, що вони вбили Адама. Вони будуть готуватися до неприємностей уже зараз, — каже двоюрідний брат Іяд. — Ми не сказали матері Адама, що він мертвий. Ми почекаємо, поки вони не звільнять Насера і дівчат, або поки ми не дізнаємося трохи більше про те, що з ними сталося. Вона вже так засмучена, як ви бачите, це буде занадто для неї”.

Питання без відповідей

Ізраїльська влада іноді зносить будинки тих, кого вважає причетними до терористичних атак. Сім'я Альваха каже, що їх попередили, що це може статися і з їхнім будинком.

Хосам, ще один двоюрідний брат, побоюється, що це цілком може статися. “Ми не віримо, що Адам скоїв цей напад, він не такий, він ніколи не був причетний до чогось подібного. Вони вбили його так само, як убивають багатьох наших молодих людей — тому, що їм це може зійти з рук”, — каже він.

“Ми думаємо, що вони використають це як привід, щоб зруйнувати цей будинок. Таким чином вони захоплюють нашу землю, вони хочуть вигнати нас усіх звідси. Але ця сім'я живе на Оливковій горі вже 700 років. Ми не збираємося просто так віддати будинки наших предків, нашу історію і просто піти геть”, — сказав Хосам.

Біля будинку почав збиратися натовп. Лунали вигуки непокори, клятви помститися за Адама. “Він пішов, але його місце займуть інші, — сказав 19-річний Самір. — Ця боротьба не закінчиться”.

Ситуація в Секторі Гази

Ізраїль розширив наземну операцію в Секторі Гази, щоб покарати правлячий там рух ХАМАС за смертельний збройний напад 7 жовтня, внаслідок якого загинули понад 1400 людей.

Водночас Ізраїль заявив, що війська звільнили солдата з полону ХАМАСу – одного з 239 заручників, захоплених бойовиками 7 жовтня.

Бригади “Аль-Касам”, збройного крила ХАМАСу, заявили, що бойовики зіткнулися вранці 31 жовтня з ізраїльськими силами, які "вторглися на південну вісь Гази, (включно) з кулеметами, і обстріляли чотири транспортні засоби ракетами Аль-Ясін 105". Йдеться про протитанкові ракети місцевого виробництва.

За словами “Аль-Касаму”, бойовики також обстріляли ракетами два ізраїльські танки і бульдозери на північному заході Гази.

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