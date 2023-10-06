В Єрусалимі заарештували агресивного туриста: адвокат пояснив його вандалізм

Адвокат наголошує на тому, що у туриста психічний розлад — єрусалимський синдром.

В Єрусалимі заарештували американського туриста, який кинув на підлогу античні статуї. Внаслідок цього вони розбилися.

Про це повідомляє Associated Press.

Подія сталася у Музеї Ізраїлю. Чоловік зіпсував дві римські статуї, які датуються II століттям нашої ери.

У поліції підозрюваного назвали “радикально налаштованим”.

Спираючись на результати первинного допиту, правоохоронці припускають, що турист розбив статуї, бо вважає їх “ідолопоклонницькими та такими, що суперечать Торі”.

Розбиті античні статуї в Музеї Єрусалима / X (Twitter)

Однак адвокат чоловіка заперечує це. Він наголошує на тому, що у туриста психічний розлад — єрусалимський синдром.

Єрусалимський синдром — це маревний стан, спричинений релігійним магнетизмом міста. Туристи починають вірити, що вони релігійні постаті. Синдром може виникати у представників різних релігій.

Затриманому проведуть психіатричну експертизу.

Музей Ізраїлю повідомив, що турист розбив на друзки статую язичницького божества, а у статуї Афіни збив голову. Їх мають намір відреставрувати.

“Цей випадок знищення культурних цінностей шокує. Ми із занепокоєнням спостерігаємо той факт, що культурні цінності знищуються релігійно мотивованими екстремістами”, — прокоментував подію Елі Ескусідо, директор Управління старожитностей Ізраїлю.

Нагадаємо, поліція Єрусалима заарештувала п'ятьох євреїв за плювання у бік християн.

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