В Єрусалимі терористи розстріляли автобус: є загиблі, понад 20 поранених (фото)

Теракт у Єрусалимі / © Associated Press

Реклама

У Єрусалимі на перехресті Рамот у понеділок вранці терористи відкрили вогонь по автобусу, унаслідок чого загинули щонайменше п’ятеро людей, ще понад двадцять отримали поранення. Нападники були ліквідовані силами безпеки на місці події.

Про це пише видання The Jerusalem Post.

Усього четверо загиблих були констатовані на місці, серед них чоловік близько 50 років та троє чоловіків у віці 30 років. П’ята жертва, жінка близько 50 років, померла у медичному центрі Shaare Zedek.

Реклама

Теракт у Єрусалимі / © Associated Press

Щонайменше 22 поранені були доправлені до трьох медичних закладів, включаючи Shaare Zedek та Hadassah-University Medical Centers у Ейн-Керемі та на горі Скопус.

Теракт у Єрусалимі / © Associated Press

Теракт у Єрусалимі / © Associated Press

Терористи сіли на автобус лінії 62, що курсує містом, і почали стріляти по пасажирах. Сили безпеки та кілька цивільних, що перебували на зупинці, відкрили вогонь у відповідь. Нападники були ліквідовані на місці. За даними поліції, їм було по двадцять років, вони прибули з міст поблизу Рамалли — Ель-Кубейба та Катанна. Палестинський ісламський джихад і ХАМАС привітали атаку.

Терористи розстріляли автобус у Єрусалимі / © Associated Press

Сили безпеки оточили кілька сіл поблизу Рамалли для посилення оборони на кордоні Західного берега та проводять допити й обшуки.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу проводить оцінку ситуації разом із керівниками сил безпеки. Медичні служби MDA забезпечують приблизно 60 одиниць компонентів крові для постраждалих.

Реклама

Всі пункти в’їзду та виїзду з Єрусалиму закриті, триває полювання на нападників. Шосе 1 від тунелю Арзаїм на схід також закрито на невизначений термін.

«Ми приїхали на місце великою кількістю одразу після повідомлення про постраждалих. Люди лежали непритомні на дорозі, узбіччі та на тротуарі біля зупинки. Були розбиті шибки, паніка. Ми надавали медичну допомогу і продовжуємо транспортувати постраждалих у лікарні», — розповів парамедик MDA Надів Тайб.

«Я надав першу допомогу жінці близько 70 років із проникними пораненнями верхньої частини тіла. Разом із колегами її евакуювали у лікарню в тяжкому стані. Після цього продовжив допомагати жінці у 40 років, яка була при тямі, з пораненнями верхньої частини тіла», — додав Шломі Леві.

Парамедик Фаді Дкайдек зазначив: «Це дуже важка сцена. Постраждалі лежали на дорозі і тротуарах біля зупинки. Ми проводимо сортування поранених і надаємо невідкладну медичну допомогу всім, включно з тяжкими та критичними випадками».

Реклама

Очевидець, що перебував у автобусі, згадує: «Автобус був переповнений. Щойно він під’їхав до зупинки, пролунала стрілянина. Я побіг на інший бік дороги і сховався під іншим автобусом».

Ще один свідок, Малка Коен, уточнила, що спочатку двері автобуса не відчинялися через «поломку», а коли вони відчинилися, терористи почали стріляти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що озброєний чоловік відкрив вогонь у 44-поверховому хмарочосі в центрі Мангеттена у Нью-Йорку. Унаслідок стрілянини загинули щонайменше п’ятеро осіб, зокрема поліцейський. Ще кілька людей дістали поранення.