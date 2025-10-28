Віктор Орбан / © Associated Press

Угорщина активно працює над створенням нового альянсу в Євросоюзі разом із Чехією та Словаччиною. Мета цього блоку — сформувати єдину позицію, скептичну до України, та узгоджувати дії перед ключовими самітами ЄС.

Про це в інтерв’ю Politico заявив головний політичний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан.

Радник Віктора Орбана підтвердив, що Будапешт хоче налагодити тісну співпрацю з чеським популістом Андреєм Бабішем, чия партія нещодавно перемогла на виборах, та зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо.

«Думаю, це станеться — і стане дедалі помітніше», — заявив Балаш Орбан.

Він відкрито послався на досвід 2015 року, коли країни «Вишеградської четвірки» (Угорщина, Чехія, Словаччина і Польща) успішно об’єдналися під час міграційної кризи та змогли «чинити опір» політиці Брюсселя.

Чому без Польщі

Цей новий союз, однак, формується вже як «Вишеградська трійка» — без Польщі. Журналісти підкреслюють, що старий альянс фактично розпався після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Польща, особливо за нинішнього уряду Дональда Туска, займає жорстку проукраїнську та антиросійську позицію. Натомість Угорщина обрала протилежний курс.

Словацький прем’єр Фіцо та чеський лідер Бабіш поділяють підхід Орбана, закликаючи до «діалогу з Москвою» замість посилення санкцій та військової допомоги Києву. Раніше очільник МЗС Чехії навіть заявив, що Бабіш у Європейській раді ризикує стати «маріонеткою Орбана».

Пошук союзників не обмежується лише Європейською радою. Балаш Орбан зазначив, що партія Віктора Орбана ФІДЕС, яка входить до ультраправої групи «Патріоти за Європу» (Patriots for Europe), активно зміцнює зв’язки в Європарламенті.

Мета — співпраця з іншими правими та націоналістичними об’єднаннями, щоб зруйнувати чинну центристську більшість, яка підтримує Урсулу фон дер Ляєн.

«Процес перебудови вже триває… ми шукаємо союзників в усіх напрямах», — заявив радник.

Що може завадити планам

Водночас амбітним планам Віктора Орбана, який перебуває при владі 15 років, може завадити ситуація всередині самої Угорщини.

Він готується до виборів, і, за деякими опитуваннями, нова опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Магяром вже почала випереджати керівну ФІДЕС.

Радник Орбана визнав, що кампанія буде «важкою», традиційно звинувативши Брюссель у «координованих спробах послабити угорський уряд» та підтримці опозиції.

Нагадаємо, очільник угорського уряду Віктор Орбан заявив про впевненість, що мирна угода між Росією та Україною буде підписана саме в Будапешті. Він назвав «Будапештський мирний саміт» «фактом», хоча й не зміг уточнити, коли це станеться.

На думку Орбана, миру можна досягти «за 2–3 дні» лише за участю зовнішніх сил. Він розкритикував Європу за «катастрофічну помилку» — відмову від переговорів з РФ, заявивши, що натомість «американці вирішуватимуть майбутнє України» та безпеку Європи в угоді з росіянами.