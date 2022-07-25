В ЄС хочуть встановити поріг максимальної температури для роботи просто неба після декількох смертей

У багатьох країнах немає загальнонаціональних обмежень на роботу у спеку.

У понеділок, 25 липня, профспілки закликали Єврокомісію запровадити поріг максимальної температури для робітників, які працюють просто неба, після того, як троє людей загинули під час роботи в Мадриді через спеку минулого тижня.

Про це пише видання Euractiv.

У кількох країнах-членах є законодавство, що обмежує робочий час в умовах надмірної спеки, однак порогові значення різняться. У багатьох країнах немає загальнонаціональних обмежень на роботу у спеку.

Згідно з дослідженням агентства Eurofound, 23% усіх робітників у ЄС чверть часу зазнавали впливу високих температур. Ця цифра зростає до 36% у сільському господарстві та промисловості та до 38% у будівельників.

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Попередні дослідження пов’язували високі температури з декількома хронічними захворюваннями та підвищеним ризиком отримання травм на виробництві.

У більшості країн ЄС немає законодавства про максимальну температуру на робочому місці, хоча в Бельгії, Угорщині та Латвії є деякі обмеження.

У Франції, де нині немає меж максимально допустимої температури для роботи, профспілка заявила, що лише 2020 року 12 робітників загинули через вплив спеки.

В Іспанії, де минулого тижня від сильної спеки загинули троє працівників, існують температурні обмеження, але лише для певних професій. На той час температура в Мадриді наближалася до 40°C.

Європа страждає від дедалі більшої кількості рекордних періодів спеки, оскільки глобальні середні температури більш ніж на 1,1°C вищі, ніж у доіндустріальну епоху.

Нагадаємо, із грецького острова Лесбос вивозять туристів та місцевих жителів, щоб врятувати їх від пекельного вогню.

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