Нові правила для українців після завершення тимчасового захисту / © Associated Press

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У Нідерландах розробляють план щодо перебування українців після завершення дії Директиви про тимчасовий захист ЄС. Вона наразі чинна до 4 березня 2028 року. Якщо її не продовжать, українцям запропонують три варіанти: добровільне повернення додому, оформлення дозволу на роботу чи навчання або отримання спеціального тимчасового документа, який дозволятиме залишатися в країні ще три роки.

Про це повідомляють Міністерство юстиції та безпеки Нідерландів, а також представник програмного директорату з питань переміщених українців Ерік Клавер.

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За його словами, уряд має підготувати альтернативу тимчасовому захисту, інакше Службі імміграції та натуралізації (IND) доведеться розглядати заяви на притулок від усіх українців, які захочуть залишитися в країні. Це створить додаткове навантаження на міграційну систему, яка вже перевантажена, а також потребуватиме значних коштів.

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Ба більше, багаторічна процедура отримання притулку означала б для українців новий період невизначеності.

Які три варіанти перебування пропонують українцям

План уряду Нідерландів передбачає три можливості для українців після 4 березня 2028 року.

1. Добровільне повернення до України

Нідерланди планують і надалі допомагати тим, хто вирішить повернутися додому. Наразі таку підтримку надає Служба повернення та виїзду (DTenV): вона організовує переліт до Польщі, звідки люди самостійно продовжують шлях до України.

Водночас у нідерландському уряді визнають, що завершення війни та безпечне повернення українців поки залишаються віддаленою перспективою. Тому влада виходить із того, що більшість вимушених переселенців найближчим часом залишатимуться в країні.

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2. Оформлення дозволу на роботу або навчання

Українцям, які захочуть залишитися в Нідерландах, пропонують переходити на інші типи дозволів на проживання. Йдеться, зокрема, про документи для працевлаштування, навчання або возз’єднання сім’ї.

Найбільшу частину українців уряд хотів би перевести на дозволи для роботи. Однак тут є проблема: багато переселенців не відповідають чинним вимогам. Зокрема, для отримання робочого дозволу громадянам країн поза ЄС потрібно мати відповідну освіту та достатньо високий дохід.

Як пояснив Клавер, більшість українців у Нідерландах працюють, однак часто обіймають посади з невисокою оплатою. Тому уряд вивчає можливість змінити вимоги до отримання дозволу на роботу для цієї категорії людей.

3. Спеціальний тимчасовий документ на три роки

Третій варіант — так званий транзитний документ (transitiedocument). Його планують запропонувати українцям, які відкличуть заяви на отримання притулку та не становлять загрози громадському порядку.

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Документ дозволятиме залишатися в Нідерландах протягом трьох років. Після цього люди зможуть повернутися в Україну або перейти на інший тип дозволу, наприклад для роботи чи навчання.

За словами Клавера, цей механізм має допомогти уникнути масового надходження заяв на притулок і додаткового навантаження на імміграційну службу. Документ планують оформлювати без тривалих перевірок та складних адміністративних процедур.

Що зміниться для українців у Нідерландах

Зараз українці, які перебувають під тимчасовим захистом, мають право на проживання в місцях розміщення, грошову допомогу та медичне обслуговування через спеціальну систему страхування.

Після переходу на транзитний документ вони зможуть користуватися загальними механізмами соціальної підтримки та медичного страхування, які діють у Нідерландах.

Також уряд планує поступово переселяти українців із центрів тимчасового розміщення до окремого житла. Однак реалізувати це буде непросто: через невисокі доходи багатьом переселенцям складно буде орендувати або придбати помешкання. Крім того, вони не матимуть пріоритету під час отримання соціального житла.

Тому центри розміщення українців поки продовжать працювати, а їхню кількість скорочуватимуть поступово.

Грошову допомогу замінять соціальними виплатами

Ще одна важлива зміна стосується фінансової підтримки. Наразі українці, які не мають достатнього власного доходу, отримують допомогу на проживання. Ті, хто працює та заробляє гроші, сплачують особистий внесок за перебування в місцях розміщення.

Після 4 березня 2028 року виплати на проживання планують скасувати. Натомість українці, які не зможуть самостійно забезпечувати себе, матимуть право на соціальну допомогу (bijstand) на тих самих умовах, що й громадяни Нідерландів.

Це створить додаткове навантаження на муніципалітети, які відповідають за призначення таких виплат. Водночас у міністерстві вважають, що перехід на загальну систему соціального забезпечення не обов’язково збільшить витрати: чинні механізми підтримки українців також потребують значного фінансування.

Коли Нідерланди ухвалять остаточне рішення

Поки що запропонований план не є остаточним. Законодавчі зміни, підготовлені Міністерством юстиції та безпеки, спочатку винесуть на громадське обговорення. Громадяни та організації зможуть надати свої зауваження та пропозиції.

Після цього документи розгляне Державна рада, а потім їх має проголосувати Палата представників парламенту Нідерландів.

Тим часом уряд уже готується до можливого завершення тимчасового захисту спільно з муніципалітетами та іншими міністерствами. Також влада продовжує консультуватися з українською громадою, щоб пояснювати майбутні зміни та відповідати на запитання переселенців.

Нагадаємо, в Німеччині десяткам людей скасували або скоротили соціальну допомогу. Там розгорівся скандал довкола соціальних виплат для українських біженців.

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