В ЄС може стати менше доступного житла для оренди: які зміни готують в Єврокомісії

В Європі готують нові обмеження для сервісу оренди житла Airbnb

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Європейська комісія представила перший загальноєвропейський механізм оцінювання житлових заходів, який може призвести до жорсткіших обмежень для платформ на зразок Airbnb. Ця ініціатива має на меті розв’язати проблему гострої нестачі доступного житла для місцевих жителів, що вже викликала масові протести по всій Європі.

Про це повідомив британський телеканал Sky News.

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Щоб повноцінно набути чинності, цей документ ще має отримати офіційне схвалення від країн-членів ЄС та Європейського парламенту протягом найближчих місяців.

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Як визначатимуть проблемні регіони

Нова пропозиція запроваджує єдиний підхід для визначення територій, які перебувають під так званим житловим стресом. Місцева влада зможе фіксувати такі проблемні зони, якщо співвідношення цін на нерухомість до доходів громадян є зависоким або попит стабільно зростає протягом останнього десятиліття. Після цього чиновники отримають законне право вживати заходів проти комерційної короткострокової оренди, яка найбільше шкодить ринку.

Водночас Єврокомісія наполягає, що будь-які подальші обмеження мають базуватися винятково на чітких доказах і стосуватися лише конкретних уражених районів. Вони не повинні мати зворотної сили, щоб уникнути юридичних колізій, які вже виникали в Парижі, Барселоні та Венеції.

«Надаючи більше ясності та підтримки місцевій владі, ми робимо крок до розв’язання проблеми доступності житла», — підкреслила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Реакція бізнесу на законодавчі зміни

Після оприлюднення цього резонансного законопроєкту акції компанії Airbnb на ранкових торгах впали приблизно на 3%. Представники платформи не забарилися з коментарями, категорично заявивши, що головною причиною кризи є загальний брак пропозиції на ринку нерухомості, а не туристична оренда. Вони закликають фокусуватися на будівництві, реновації та швидкому відновленні порожніх будинків по всій території Європи.

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Експерти технологічної галузі також розкритикували пропозицію дозволити містам самостійно контролювати дотримання нових правил. Представник асоціації CCIA Europe Александр Рур зазначив, що без незалежного нагляду цей документ назавжди залишиться звичайним «паперовим тигром». На його думку, такі заходи тільки залишать чинними непропорційні обмеження та суттєво підірвуть правову визначеність.

Нагадаємо, цьогоріч в Україні сезонний пік попиту на оренду житла має специфічний тренд, в якому Ужгород вже став дорожчи за Київ. Попри війну, загрози блекаутів та безпекові ризики, ціну піднімають два основні джерела попиту: студенти, які відмовляються від гуртожитків, та внутрішні трудові мігранти.

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