В ЄС можуть запровадити спільні військово-морські патрулі для захисту інфраструктури від Росії

Країни Європейського Союзу можуть розпочати спільне морське патрулювання й провести військово-морські навчання, аби протидіяти розвідувальним російським кораблям та захисту критично важливої морської інфраструктури.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що оновлена ​​морська стратегія включає план дій, який передбачає проведення щорічних спільних військово-морських навчань ЄС і збільшення кількості військових патрулів і патрулів берегової охорони з кращою координацією між державами-членами.

Єврокомісар з навколишнього середовища Віргініус Сінкявічюс ствердив, що диверсія на "Північних потоках" показала необхідність підвищеної пильності щодо європейської морської діяльності в Європі.

"Після того, що сталося з Північним потоком, нам потрібен посилений моніторинг і захист важливої ​​морської інфраструктури та суден від фізичних і кібернетичних загроз", - наголосив він.

Країни-члени ЄС попередили про збільшення кількості доказів російської активності навколо офшорних вітрових електростанцій, нафтових і газових бурових платформ і телекомунікаційних кабелів.

Нагадаємо, за даними аналітиків, перед вибухами на "Північних потоках" у вересні, впродовж тижня "дивний" танкер плавав над газопроводами.

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