В ЄС можуть запровадити спільні військово-морські патрулі для захисту інфраструктури від Росії

Стратегія європейських країн передбачає посилення супутникового моніторингу та обмін розвідданими.
Країни Європейського Союзу можуть розпочати спільне морське патрулювання й провести військово-морські навчання, аби протидіяти розвідувальним російським кораблям та захисту критично важливої морської інфраструктури.
Про це пише Financial Times.
Зазначається, що оновлена морська стратегія включає план дій, який передбачає проведення щорічних спільних військово-морських навчань ЄС і збільшення кількості військових патрулів і патрулів берегової охорони з кращою координацією між державами-членами.
Єврокомісар з навколишнього середовища Віргініус Сінкявічюс ствердив, що диверсія на "Північних потоках" показала необхідність підвищеної пильності щодо європейської морської діяльності в Європі.
"Після того, що сталося з Північним потоком, нам потрібен посилений моніторинг і захист важливої морської інфраструктури та суден від фізичних і кібернетичних загроз", - наголосив він.
Країни-члени ЄС попередили про збільшення кількості доказів російської активності навколо офшорних вітрових електростанцій, нафтових і газових бурових платформ і телекомунікаційних кабелів.
Нагадаємо, за даними аналітиків, перед вибухами на "Північних потоках" у вересні, впродовж тижня "дивний" танкер плавав над газопроводами.
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