В ЄС наголосили, що післявоєнна відбудова України має поєднувати інвестиції з реформами

В ЄС наголосили, що післявоєнна відбудова України має поєднувати інвестиції з реформами

В Європейському Союзі нагадали про необхідність проведення в Україні реформ.

Єврокомісія пропонує виділити Україні додаткову макрофінансову допомогу до 9 млрд євро, але водночас Київ має продовжувати реформи.

Про це повідомляє представництво Європейського Союзу в Україні.

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"Ми допоможемо Україні пройти шлях до ЄС . Ми пропонуємо платформу відбудови під егідою Єврокомісії. Вона об'єднує країни-члени ЄС, міжнародних донорів, фінансових інститутів та інших партнерів", - йдеться у заяві.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що в ЄС й надалі стоятиме пліч-о-пліч з Україною, поки триває війнаі коли розпочнеться відбудова.

Reconstruction should combine investment with reforms.



In time it will help Ukraine on its path



We propose a reconstruction platform led by Ukraine and @EU_Commission.



Bringing together EU Member States, international donors and financial institutions and other partners. pic.twitter.com/dmE0ySDu6A — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 18, 2022

Нагадаємо, Європейська комісія розробила план післявоєнного відновлення України, який отримав назву "Відбудувати Україну". В ЄК підкреслили, що виділення коштів, як стверджують, буде пов’язане з жорсткими умовами, такими як боротьба з корупцією та реформи українського уряду. Реформи мають наблизити країну до ЄС – адже Україна хоче стати його членом.

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