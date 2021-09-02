В ЄС не бачать "гострої необхідності" у введені третьої дози вакцини від COVID-19

В ЄС не бачать "гострої необхідності" у введені третьої дози вакцини від COVID-19

Водночас винятками можуть бути люди з сильно ослабленою імунною системою.

Агентство Євопейського Союзу з інфекційних захворювань випустило заяву, в якій наголосило, що наразі немає гострої необхідності в щепленні третьою дозою від коронавірусу.

Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву.

"Немає гострої необхідності" у бустер-щепленні (повторній дозі для посилення імунітету. - Ред.) проти коронавірусу "на основі поточних даних", - йдеться у заяві агентства.

Наразі пріоритетом є продовження вакцинації людей у різних країнах світу, адже майже третина дорослих віком старше 18 років в ЄС та ЄЕЗ все ще не повністю вакциновані.

Бустерні щеплення стали суперечливим питанням у багатих країнах, враховуючи, що переважна частина населення світу ще не отримала першої дози. ВООЗ закликала багаті країни почекати на повторне щеплення до кінця вересня, оскільки сподівається, що доти 10 відсотків людей у ​​всіх країнах будуть імунізовані.

Деякі країни так чи так пішли далі. США планують щеплювати людей третьою дозою, незважаючи на те, що урядові наукові агентства не рекомендували це робити. Угорщина та Ізраїль вже пропонують треті дози дорослим. Більшість країн ЄС налаштовані дозволити бустер-щеплення літнім людям та особам з імунодефіцитом, як рекомендує Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (ECDC).

"Додаткові щеплення "вже повинні бути розглянуті для людей з сильно ослабленою імунною системою як частина їх первинної вакцинації, якщо вони не досягають належного рівня захисту від стандартної первинної вакцинації", - йдеться у заяві Центру.

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