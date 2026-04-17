В ЄС почався авіаколапс: компанії вже скасовують рейси, пальне закінчується

Аеропорт / © Pixabay

Через війну з Іраном виник гострий дефіцит пального, тому авіакомпанії світу змушені піднімати ціни та скасовувати рейси. Німецька Lufthansa першою офіційно зупинила польоти десятків літаків, оскільки авіаційне пальне стало занадто дорогим і дефіцитним.

Про це пише Independent.

Скасування рейсів — що відомо

Повідомляється, що 16 квітня Lufthansa оголосила про вимушене приземлення 27 літаків своєї дочірньої компанії CityLine та чотирьох лайнерів основного бренду. Це рішення ухвалене на тлі нестачі авіаційного гасу, що виникла після початку американо-ізраїльської війни проти Ірану 28 лютого.

Видання зазначає, що ще критичніша ситуація в Африці: нігерійські авіаперевізники попередили про повне припинення польотів уже від наступного понеділка. За їхніми даними, ціна на пальне в країні зросла на 270%. І поточних доходів від продажу квитків уже не вистачає навіть на заправлення літаків.

Ситуація погіршується, бо через закриту Ормузьку протоку світ втратив 20% нафти та газу. Коротке перемир’я не допомогло, адже заводи просто не встигають відновити роботу.

На тлі негативних прогнозів акції авіакомпаній продемонстрували стрімке падіння:

easyJet — на 9% (закриття зі зниженням на 5%);

Ryanair — на 6%;

Lufthansa та Wizz Air — близько 3%.

Директор easyJet Кентон Джарвіс зазначив, що люди тепер купують квитки в останній момент перед вильотом. Також туристи частіше обирають подорожі всередині країни або відпочинок у Західному Середземномор’ї, оминаючи східну частину регіону.

Дефіцит пального — як вирішують проблему

Зазначається, що в Австралії ситуацію погіршила пожежа на найбільшому НПЗ країни. Це змусило уряд терміново закуповувати 100 млн літрів дизельного пального в Брунею та Південній Кореї для забезпечення стратегічного резерву.

Європейський Союз наразі розробляє плани дій у надзвичайних ситуаціях. Оскільки 75% авіаційного палива в ЄС раніше постачалося з Близького Сходу, блок планує компенсувати дефіцит шляхом рекордного імпорту зі Сполучених Штатів та максимального завантаження власних НПЗ.

Аналітики попереджають, що на галузь чекає поглиблення кризи напередодні пікового літнього сезону, що неминуче призведе до подальшого зростання цін на авіаквитки в другій половині 2026 року.

Раніше ми писали, що через війну в Ірані та блокаду Ормузької протоки Європі загрожує авіакриза. Запасів пального в сховищах вистачить лише на шість тижнів, тому масові скасування рейсів можуть зірвати літній сезон відпусток.

Війна в Ірані «вбиває» світову економіку — останні новини

Нагадаємо, після невдалих переговорів між США та Іраном світові ціни на нафту різко підскочили, перевищивши $100 за барель. Нафта марки Brent подорожчала майже на 7,5% (до $102,31), а американська WTI додала понад 8%, сягнувши ціни $104,43.

За прогнозами ООН, наслідки конфлікту в Перській затоці можуть виявитися руйнівнішими за пандемію COVID-19 та енергетичний шок 2022 року, загрожуючи голодом 45 мільйонів людей.

Дорога нафта та проблеми з перевезеннями вже б’ють по різних країнах: у Південно-Східній Азії не вистачає енергії, в Африці стоять черги за бензином, а в Австралії фермери сіють менше пшениці через високі витрати.