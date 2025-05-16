В ЄС подбали про майбутнє "Північних потоків": Єврокомісія оголосила нові санкції

ЄС запровадив санкції проти газопроводів «Північний потік», щоб запобігти їх відновленню / © Deutsche Welle

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Єврокомісія оголосила нові санкції проти газопроводів «Північні потоки» попри те, що вони зараз не експлуатуються. Таке рішення ухвалили на тлі повідомлень про можливе їх відновлення з метою «відбити інтерес в інвесторів до продовження будь-якої діяльності в майбутньому».

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти в Тирані у п’ятницю, 16 травня, заявила, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну, тому партнери України повинні посилити тиск на Росію.

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«Саме тому ми працюємо над новим пакетом санкцій», — наголосила фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що нові санкції передбачають, зокрема, обмежувальні заходи щодо газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2». Крім того, буде розширено список суден «тіньового флоту» РФ, знижено граничні ціни на нафту та запроваджено додаткові обмеження для російських банків.

«Ми повинні посилювати тиск на Путіна доти, доки він не буде готовий до миру», — підкреслила голова ЄК.

Пресслужба Єврокомісії на брифінгу в Брюсселі того ж дня надала роз’яснення, навіщо ЄС запровадив санкції проти «Північних потоків», якщо вони й так зараз не експлуатуються.

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«Ми не знаємо, що може статися у майбутньому. „Північний потік-1“ гіпотетично можна відремонтувати, „Північний потік-2“ теоретично може отримати ліцензію на експлуатацію», — пояснила очільниця пресслужби Єврокомісії Паола Піньо.

Як відомо, газопровід «Північний потік-2» так і був запущений через те, що не отримав ліцензію на експлуатацію. А «Північний потік-1» не функціонує від серпня 2022 року, коли РФ припинила постачання газу. До того ж три з чотирьох його гілок того ж року було пошкоджено внаслідок аварії чи диверсії.

«Сенс у тому, щоб відбити інтерес, зокрема в інвесторів, до продовження будь-якої діяльності щодо „Північних потоків“ і в майбутньому», — наголосила Паола Піньо.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що його країна разом із союзниками працює над розширенням санкцій проти РФ у відповідь на її відмову зупинити бойові дії.

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