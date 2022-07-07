В ЄС попереджають, що розпочинається нова хвиля коронавірусу, та закликали вакцинуватися

В Європейському Союзі повідомили тривожні новини щодо коронавірусу. Керівник напрямку загроз здоров’ю і вакцинної стратегії Європейського агентства з лікарських засобів Марко Кавалері попередив країни Європи про нову хвилю COVID-19.

Як пояснили в ЄС, сплеск нових випадків коронавірусу пов'язаний з мутаціями BA.4 та BA.5 варіанту "Омікрон", які дуже легко передаються від людини до людини

Про це Кавалері заявив на брифінгу в четвер, 7 липня.

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"Ми спостерігаємо нову хвилю випадків COVID-19 у багатьох державах по всій Європі. Сплеск захворюваності викликаний мутаціями BA.4 та BA.5 варіанту "Омікрон", які дуже легко передаються від людини до людини", – зазначив Кавалері.

За даними Європейського агентства з лікарських засобів, мутації нового вірусу вже до кінця липня можуть швидко поширитися на територію ЄС. Як зауважують фахівці, поки немає свідчень, що нові мутації коронавірусу призводять до важчої хвороби. Воднеочас спостерігається зростання поширення вірусу серед старшого населення, яке вже призводить до тяжчих випадків COVID-19.

Керівник напрямку загроз здоров’ю і вакцинної стратегії Європейського агентства з лікарських засобів закликав зробити більш доступними бустерні дози вакцини проти коронавірусу, щоб люди могли зробити необхідну вакцину. Передусім, йдеться про людей віком від 60 років та всім, хто перебуває у групі ризику.

"Тоді як у ЄС розгортається нова хвиля коронавірусу, вразливим групам важливо дотримуватися захисних заходів і не затягувати з вакцинацією", – наголосив він.

Нагадаємо, Європейський Союз планує закупити 110 тис. доз вакцини проти мавпячої віспи.

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