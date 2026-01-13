В ЄС розгорівся скандал навколо військової допомоги Україні: ЗМІ назвали причину

Прапори ЄС та США / © Getty Images

У Європейському Союзі виникли серйозні розбіжності щодо використання €90 млрд кредиту, який планують надати Україні. Причиною стала можливість закупівлі американського озброєння за ці кошти.

Про це пише POLITICO.

За інформацією видання, Париж наполягає, що фінансування має спрямовуватися винятково на продукцію європейських оборонних компаній. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що навіть затримки у постачанні є виправданими, якщо це підтримає ВПК ЄС.

Додатковим аргументом французької сторони є політичний фактор: Макрон та його союзники вказують на непередбачувану та подекуди ворожу риторику Дональда Трампа, зокрема його останні заяви щодо Гренландії, як на причину зменшити залежність від Вашингтона.

Як повідомляє Німеччина та Нідерланди категорично не погоджуються з підходом Франції. Їхня позиція ґрунтується на прагматизмі та потребах фронту.

Представники цих країн наголошують, що європейський військово-промисловий комплекс наразі фізично не здатен виробити весь спектр озброєння, яке критично необхідне Україні для захисту.

Зокрема, йдеться про специфічні системи протиповітряної оборони, ракети до них, запасні частини до винищувачів F-16 та інші види ракетного озброєння, які виробляються переважно у Сполучених Штатах. Деякі країни наполягають: Україна повинна мати більше свободи у розпорядженні коштами, щоб купувати те, що є в наявності та ефективно працює.

За даними Politico, понад дві третини фінансування можуть піти саме на військові потреби. Навіть у разі вето Франції рішення може бути ухвалене простою більшістю країн-членів ЄС.

Нагадаємо, лідери країн G7 планують зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, аби отримати його особисте підтвердження гарантій безпеки для України після можливого припинення вогню.

Переговори мають відбутися за участі Володимира Зеленського та керівництва Єврокомісії і стосуватимуться домовленостей, підготовлених США та європейськими партнерами щодо недопущення відновлення російської агресії після завершення бойових дій.