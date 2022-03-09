В ЄС створили сайт для українських біженців з інформацією щодо їхніх прав

В ЄС створили сайт для українських біженців з інформацією щодо їхніх прав

На сайті є інформація щодо умов перебування в кожній конкретній країні ЄС.

Євросоюз створив сайт для біженців з України, які тікають від російського вторгнення.

Громадяни можуть отримати інформацію щодо їхніх прав в ЄС.

"Якщо ви тікаєте від війни в Україні та приїжджаєте до Європейського Союзу, тут ви знайдете ключову інформацію про свої права щодо перетину кордону з країною ЄС, право на тимчасовий захист та звернення за міжнародним захистом, а також про права подорожі всередині Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні на сайті.

На сайті також є окремі розділи з інформацією про: підготовку до від’їзду, подальше пересування Європою, додаткова інформація від державних органів.

Нагадаємо, ЄБРР виділить Україні 2 млрд євро та готовий допомагати у відбудові держави.

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