В ЄС створили сайт для українських біженців з інформацією щодо їхніх прав

На сайті є інформація щодо умов перебування в кожній конкретній країні ЄС.
Євросоюз створив сайт для біженців з України, які тікають від російського вторгнення.
Громадяни можуть отримати інформацію щодо їхніх прав в ЄС.
"Якщо ви тікаєте від війни в Україні та приїжджаєте до Європейського Союзу, тут ви знайдете ключову інформацію про свої права щодо перетину кордону з країною ЄС, право на тимчасовий захист та звернення за міжнародним захистом, а також про права подорожі всередині Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні на сайті.
На сайті також є окремі розділи з інформацією про: підготовку до від’їзду, подальше пересування Європою, додаткова інформація від державних органів.
Нагадаємо, ЄБРР виділить Україні 2 млрд євро та готовий допомагати у відбудові держави.
Читайте також:
- Фронтмен німецького гурту Rammstein Тілль Ліндеманн допомагає українським біженцям у Берліні
- Черги на кордонах: у ДПСУ розповіли про ситуацію на КПП
- У Відні створили два центри для біженців з України