В ЄС відреагували на обстріли окупантів по Запорізькій АЕС та вимагають пропустити експертів МАГАТЕ

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель рішуче засудив обстріли росіян по території Запорізької атомної електростанції, що розташована в захопленому Енергодарі.

Топ-дипломат закликав окупантів пропустити експертів Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) на ЗАЕС.

Про це голова дипломатії написав на своїй сторінці у Twitter.

"ЄС засуджує військову діяльність Росії довкола Запорізької атомної електростанції. Це серйозне та безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки та ще один приклад нехтування Росією міжнародних норм. МАГАТЕ має отримати доступ", - зазначив Боррель.

The EU condemns Russia’s military activities around #Zaporizhzhia nuclear power plant. This is a serious and irresponsible breach of nuclear safety rules and another example of Russia’s disregard for international norms. @iaeaorg must gain access. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 6, 2022

Нагадаємо, російські військові 5 серпня в тимчасово захопленому Енергодарі влаштували провокацію, відкривши вогонь у напрямку Запорізької АЕС. Внаслідок обстрілу зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС. Увечері російські війська атомну електростанцію з реактивних систем залпового вогню.

Через ворожий обстріл АЕС пошкоджено лінії електропередач. Четвертий енергоблок станції відключили від енергосистеми. У Зеленського закликали, щоб МАГАТЕ і Організація об'єднаних націй мають жорстко вимагали від російських окупантів вийти з території АЕС та передати її під контроль спеціальної комісії.

Окупанти обстрілами біля ЗАЕС влаштували загрозу всій Європі! Звернення Зеленського за 5 серпня

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