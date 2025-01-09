В ЄС визначили, як діятимуть, якщо підтримка України з боку США зменшиться

Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що ЄС буде готовий взяти на себе ініціативу із підтримки України, якщо Сполучені Штати більше не надаватимуть допомогу.

Про це йшлося під час зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині, повідомляє AFP.

"Я дійсно впевнена, що всі інші члени, і, сподіваюся, також Сполучені Штати, готові продовжувати підтримку України", - сказала Каллас.

Вона зазначила, що Європейський Союз також готовий взяти на себе це лідерство, якщо Сполучені Штати цього не захочуть.

"Нам не варто спекулювати на темі майбутньої підтримки США... Не в інтересах Америки, щоб Росія була найсильнішою силою в світі", - заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

Нагадаємо, у Міноборони Польщі змінили думку щодо “Рамштайну”. Так, міністр Владислав Косіняк-Камиш, який напередодні, 8 січня, припустив, що сьогоднішня зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" може стати останньою, змінив рішення.

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