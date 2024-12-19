В ЄС закликали до термінового нарощування військової допомоги і оборонної промисловості України

Рада ЄС розглянула роботу, виконану з надання військової підтримки Україні, щоби допомогти їй ефективно захистити себе від російської агресії.

Про це йдеться у висновках Європейської ради в частині щодо України, ухвалених 19 грудня у Брюсселі.

"Європейська рада закликає до термінового нарощування зусиль, зокрема з постачання систем ППО, боєприпасів і ракет, а також із надання необхідної підготовки та оснащення для українських бригад", - йдеться в документі.

Також лідери ЄС наголосили на важливості активізації роботи з подальшої підтримки та розвитку оборонної промисловості України та поглиблення її співпраці з оборонною промисловістю ЄС.

Рада ЄС також нагадала про важливість реалізації всіх компонентів ініціативи G7 "Надзвичайні кредити для прискорення доходів України" (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine ERA), включно з військовим компонентом, і закликала до якнайшвидшої реалізації рішень у межах Європейського фонду миру.

"Вона також закликає Раду прискорити роботу зі зміцнення Місії військової допомоги ЄС на підтримку України", - прописано у висновках.

Європейська рада також нагадала, що військову підтримку Україні надаватимуть за умови повного дотримання політики безпеки та оборони визначених держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів.

Нагадаємо, влітку Рада ЄС ухвалила рішення про подовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для майже 5 млн українців, які переїхали до Європи під час війни.

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