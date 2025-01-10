В ЄС заявили про небезпеку польотів цивільної авіації в російському небі

Європейська агенція авіаційної безпеки (EASA) попереджає авіаперевізників щодо небезпеки польотів в повітряному просторі західної частини Російської Федерації.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву EASA.

"‎Конфлікт, який триває після російського вторгнення до України, створює ризик ненавмисного обстрілу цивільних літаків у повітряному просторі Російської Федерації через можливі недоліки цивільно-військової координації та потенційну можливість помилкової ідентифікації", – йдеться в офіційній заяві.

В агенції наголошують, що попередження стосується операторів третіх країн. Для європейських авіакомпаній російський повітряний простір давно закритий через санкції, які запровадили після вторгнення в Україну.

Прикладом ризиків, з якими можуть стикнутись авіаперевізники, називають збиття літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines.

Нагадаємо, 25 грудня поблизу Актау в Казахстані розбився пасажирський літак Embraer 190AR рейсу 8432 "Азербайджанських авіаліній", який прямував з Баку до Грозного. В авіакатастрофі загинули 38 пасажирів, є постраждалі.

Тим часом Euronews повідомило, що причиною катастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" у казахстанському Актау 26 грудня стала російська ракета "земля–повітря. Пошкодженому літаку не дозволили приземлитися у жодному з аеропортів РФ, незважаючи на запити пілотів про аварійне приземлення.

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