В ЄС заявили, що санкції торкнуться всіх російських депутатів, які голосували за визнання "ЛДНР"

В ЄС заявили, що санкції торкнуться всіх російських депутатів, які голосували за визнання "ЛДНР"

Також під санкції можуть потрапити банки, які фінансують російські військові та інші операції на цих територіях.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської Ради Шарль Мішель засудили визнання Росією незалежності "ЛДНР".

Про це йдеться на сайті Ради Європи.

В оприлюдненій офіційній заяві також визначено перший пакет санкцій щодо Росії, її економіки і тих, хто ухвалював відповідні рішення.

Зокрема, пакет містить такі пропозиції:

- націлюватися на тих, хто був причетний до незаконного рішення,

- націлюватись на банки, які фінансують російські військові та інші операції на цих територіях,

- обмежити можливість російської держави та уряду отримати доступ до капіталу та фінансових ринків і послуг ЄС, обмежити фінансування ескалаторної та агресивної політики,

- обмежити торгівлю двох сепаратистських регіонів до та з ЄС, щоб гарантувати, що відповідальні особи чітко відчувають економічні наслідки своїх незаконних та агресивних дій.

"ЄС підготував і готовий вжити додаткових заходів на пізнішому етапі, якщо це буде потрібно у світлі подальших подій. Обидва президенти, яких підтримує Високий представник, продовжують уважно стежити за подіями на місцях і консультуватися з лідерами ЄС та міжнародними колегами. Союз залишається в повній солідарності з Україною та об’єднаний у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності. Ми стоїмо поруч і будемо підтримувати Україну та її народ", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонує жорсткі санкції проти Росії, зокрема, передбачена заборона торгівлі державними облігаціями РФ, щоб ускладнити рефінансування російської держави.

Тим часом 22 лютого Німеччина першою ввела санкції проти Росії після визнання нею псевдореспублік "ЛДНР". Так, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".

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