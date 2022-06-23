В ЄС знайшли заміну російському газу: яка країна постачатиме блакитне паливо до Європи

В ЄС знайшли заміну російському газу: яка країна постачатиме блакитне паливо до Європи

ЄС та Норвегія погодилися активізувати співпрацю, щоб забезпечити додаткові поставки газу з Норвегії, щоб вирішити проблему високих цін на енергію.

Таке рішення було ухвалено, щоб компенсувати скорочення поставок з Росії.

Про це йдеться у спільній заяві виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Франса Тіммерманса і міністра енергетики Норвегії Тер'є Осланда.

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Відповідно до повідомлення, Норвегія збільшить видобуток і постачання газу до країн ЄС на 8% до 122 млрд кубометрів цього року. Це відповідає додатковим 100 ТВт-год енергії.

Віцепрезидента Єврокомісії наголосив, що значення видобутку нафти і газу Норвегії для європейської енергетичної безпеки ще більше зросло після невиправданої та неспровокованої загарбницької війни Росії проти України. За його словами, Норвегія має значні залишки нафти та газу, а тому вона може залишатися великим постачальником в Європу також у довгостроковій перспективі після 2030 року.

ЄС імпортує приблизно п'яту частину свого газу з Норвегії в порівнянні з 40%, які Євросоюз отримував з Росії до військового вторгнення в Україну.

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Окрім цього, ЄС та уряд Норвегії вирішили розвивати довгострокове співробітництво у сфері морської відновлюваної енергії, водню зберігання вуглецю, а також енергетичних досліджень і розробок з метою розвитку ще більш глибокого довгострокового енергетичного партнерства.

Нагадаємо, ЄС тимчасово повернеться до використання вугільних електростанцій, аби компенсувати нестачу російського газу. Представниця Єврокомісії зауважила, що Європа тимчасово шукатиме альтернативи російському газу, водночас використання вугілля в ЄС не означає відмову від довгострокових зобов’язань щодо зміни клімату.

Варто зазначити, Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола щодо санкцій проти РФ пропонує союзникам запровадити ембарго на російський газ.

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