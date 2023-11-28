В ЄС зробили попередження щодо високої загрози з боку російських хакерів — Politico

Fancy Bear є однією з "найхитріших угруповань" Москви, яка діє щонайменше 15 років.

Російська хакерська група Fancy Bear націлила кібератаки на європейські уряди, про що попередила організація з кіберреагування в ЄС.

Про це повідомляє Politico.

Принаймні сім європейських урядів були об’єктами кампанії підманного фішингу, яка включає використання спеціально розроблених приманок для націлювання на конкретні високопоставлені цілі для завантаження шкідливого програмного забезпечення або надання доступу до цифрових систем.

"Ми оцінюємо, що ця діяльність має високий рівень загрози для інституцій і агенцій ЄС", — йдеться в повідомленні групи реагування на надзвичайні ситуації в кіберпространстві ЄС (CERT-EU) у примітці для обмеженого розповсюдження.

Fancy Bear, також відома як APT28, є пов’язаною з російською розвідкою хакерською групою, яка, за словами фахівців в Сполучених Штатах, стоїть за хакерськими атаками Національного комітету Демократичної партії 2016 року, що сприяли перемозі Дональда Трампа на виборах. Група також потрапила під санкції з боку влади ЄС 2020 року за хакерську атаку на німецький Бундестаг в 2015-му.

Група "використовує різні документи-приманки, щоб заманити жертв, включно із протоколами засідань підкомітету Європейського парламенту та звіт спеціального комітету Організації Об’єднаних Націй", — йдеться в записці.

Це попередження надійшло на тлі зростаючого занепокоєння, що європейські вибори наступного року стануть мішенню хакерських груп із країн із програмою кібернаступу на Європу, таких як Росія та Китай. Заначимо, що виборці ЄС підуть до дільниць в червні 2024 року.

Російські державні хакерські групи роками вражають європейські країни кібератаками, кібершпигунством і кампаніями з дезінформації, що країни ЄС вважають спробами зірвати свою внутрішню політику та дипломатичну позицію.

Зокрема, Fancy Bear спеціалізується на проникненні в урядові та критично важливі галузеві організації на Заході та використанні зламаної інформації для підриву політики.

Тим часом в Україні від початку великої російсько-української війни фахівці заблокували 76 ботоферм з аудиторією три мільйони фейкових акаунтів.

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