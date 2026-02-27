В Єврокомісії відповіли, чи депортуватимуть українців призовного віку

Єврокомісія: Питання повернення чоловіків в Україну наразі не обговорюється / © ТСН.ua

Реклама

Повернення українських чоловіків призовного віку, які перебувають під тимчасовим захистом у Європі, наразі не стоїть на порядку денному ЄС.

Про це заявив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт, передає «Укрінформ».

У нього запитали, чи тривають у ЄС дебати щодо можливості скасування тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. До прикладу, раніше в уряді Люксембургу заявиви, що українські чоловіки, придатні до військової служби, повинні повернутися додому.

Реклама

«Мені невідомо про дебати в Люксембурзі. Можу сказати, що тимчасовий захист — це те, що ми вирішили на рівні ЄС та на рівні держав-членів до 2027 року», — зазначив Ламмерт.

За його словами, принаймні до березня 2027 року відповідні правила для українців залишатимуться чинними.

Раніше міністерка оборони Люксембургу Юріко Бакес і міністр внутрішніх справ Леон Глоден заявили, що українські чоловіки в Люксембурзі, придатні до військової служби, повинні повернутися додому.

«Спочатку було багато жінок і дітей. В останні тижні та місяці ми бачили, що приїжджає також більше чоловіків. І я думаю, що це фактично є певною проблемою, якщо, з одного боку, ми надаємо військову підтримку, щоб українці могли захистити себе, і водночас до нас приїжджають молоді чоловіки», — додала міністерка оборони цієї країни.

Реклама

Раніше повідомлялося, що британські посадовці пропонують українським родинам повертатися до України та обирати для життя нібито «безпечні райони».