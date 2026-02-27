ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
375
Час на прочитання
1 хв

В Єврокомісії відповіли, чи депортуватимуть українців призовного віку

В ЄС запевняють, що не планують примусове повернення українських чоловіків додому.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Єврокомісія: Питання повернення чоловіків в Україну наразі не обговорюється

Єврокомісія: Питання повернення чоловіків в Україну наразі не обговорюється / © ТСН.ua

Повернення українських чоловіків призовного віку, які перебувають під тимчасовим захистом у Європі, наразі не стоїть на порядку денному ЄС.

Про це заявив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт, передає «Укрінформ».

У нього запитали, чи тривають у ЄС дебати щодо можливості скасування тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. До прикладу, раніше в уряді Люксембургу заявиви, що українські чоловіки, придатні до військової служби, повинні повернутися додому.

«Мені невідомо про дебати в Люксембурзі. Можу сказати, що тимчасовий захист — це те, що ми вирішили на рівні ЄС та на рівні держав-членів до 2027 року», — зазначив Ламмерт.

За його словами, принаймні до березня 2027 року відповідні правила для українців залишатимуться чинними.

Раніше міністерка оборони Люксембургу Юріко Бакес і міністр внутрішніх справ Леон Глоден заявили, що українські чоловіки в Люксембурзі, придатні до військової служби, повинні повернутися додому.

«Спочатку було багато жінок і дітей. В останні тижні та місяці ми бачили, що приїжджає також більше чоловіків. І я думаю, що це фактично є певною проблемою, якщо, з одного боку, ми надаємо військову підтримку, щоб українці могли захистити себе, і водночас до нас приїжджають молоді чоловіки», — додала міністерка оборони цієї країни.

Раніше повідомлялося, що британські посадовці пропонують українським родинам повертатися до України та обирати для життя нібито «безпечні райони».

Дата публікації
Кількість переглядів
375
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie