В Єврокомісії відреагували на скандальну заяву Орбана щодо вступу України до ЄС

Єврокомісія прокоментувала заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що на саміті ЄС в середині грудня не повинні навіть розглядати питання початку переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу.

Про це повідомила представниця ЄК Ану Пізонеро під час брифінгу.

Вона пояснила, що Єврокомісія не підтримує позицію Орбана щодо того, що дії ЄСщодо України є "необґрунтованими та погано підготовленими".

"Ми не вважаємо, що наша пропозиція необґрунтована. Навпаки, ми вважаємо, що Україна здійснила дивовижну роботу. Ми зі свого боку зробили рекомендації щодо початку переговорів, тепер рішення щодо наших пропозицій – за країнами-членами", – підкреслила вона.

Що передувало?

Угорський прем'єр Віктор Орбан пропонує взагалі не виносити питання щодо вступу України до ЄС на саміт у грудні. Він повторив російські наративи, що Євросоюз має підтримувати Київ не у війні, а в прагненнях до миру.

Крім того, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан виступив проти плану Єврокомісії щодо надання Україні більшої фінансової підтримки.

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