В Єврокомісії закликають відкрити всі пункти пропуску на кордоні з Польщею

В ЄС вітають розблокування одного з КПП.

Єврокомісія вітає розблокування пункту пропуску на польсько-українському кордоні "Ягодин-Дорогуськ". Втім, Брюссель тако закликає відновити рух на решті КПП, бо це "життєво важливо".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву єврокомісарки з питань транспорту Адіни Велян.

"Ми як і раніше стурбовані тим, що три інші пункти перетину кордону між Польщею та Україною продовжують залишатися заблокованими", - наголосила вона.

Велян наголошує: важливо, аби національні та місцеві органи влади вжили необхідних заходів для забезпечення руху товарів через зовнішні кордони ЄС.

"Я запрошую всі сторони до співпраці з Єврокомісією для реалізації заходів, які підвищать ефективність роботи пунктів перетину кордону та забезпечать належне застосування Угоди про автомобільний транспорт між Україною та ЄС", – додала вона.

Єврокомісарка також зауважила, що блокування кордону обернулося наслідками для України, Польщі та ЄС. Втім, найбільше потерпіли водії, які опинилися в ситуації блокади. Велян зауважила, що Україна "перебуває у стані війни". Саме тому решта пунктів перетину кордону "мають бути розблоковані без зволікань".

Нагадаємо, 11 грудня на кордоні Польщі та України 11 грудня розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Блокування цього найбільшого вантажного пункту пропуску тривало понад місяць.

Втім, повідомляється, що польські страйкарі можуть знову заблокувати пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" - аж до березня 2024 року. Перевізники збираються подати нову заявку на протест.

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